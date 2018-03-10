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    боевые действия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Донбасс: век мира не видать. Обострение и позиции сторон
    19:45 20.12.2017
    1458Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Мир в Донбассе и политическая реализация "Минска-2" станут политическим поражением президента Порошенко. Отсюда – неутешительный вывод о войне как выгодном решении проблемы.
    Француженка Кристель Неан в Донбассе
    Француженка отправилась в Донбасс, чтобы увидеть все своими глазами
    15:15 08.09.2017
    2593Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Неан решила лично услышать голос мирных жителей Донбасса, которых "киевский режим называет "террористами и сепаратистами" только потому, что "они отказались признать государственный переворот на Майдане".
    Военный в Донбассе
    Как дети в школу. Перемирие в Донбассе пока работает
    10:32 04.09.2017
    337Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Жители прифронтовых районов Донбасса рассказывают, что в последние несколько дней стрелять действительно стали меньше, хотя по вечерам залпы и разрывы артиллерии все же слышны.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    "Циничный бандеризм" Порошенко на фоне "странной любви" к Донбассу
    19:57 29.08.2017
    2990Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Если президент Порошенко действительно любит Донецк, то пусть приедет в город и лично поздравит его жителей, а не проявляет свою "странную любовь" на расстоянии, говорят дончане.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: Порошенко превращает Донбасс в гетто
    19:30 29.08.2017
    2343Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Президент Порошенко за все годы своего правления не предпринял никаких практических шагов, чтобы вызвать реальную симпатию дончан, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Порошенко рассказал студентам о том, как участвовал в боевых действиях. Видео
    Порошенко сообщил, что участвовал в боевых действия 
    02:48 07.10.2016
    4225Два года президентства Порошенко
    Президент Петр Порошенко по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского провел встречу со студентами - историками. Отвечая на вопрос студента, президент посоветовал ему после вуза провести год в АТО.
    Ночной бой на Сведлодарской дуге. Видео
    Ночной бой на Светлодарской дуге 
    04:03 03.07.2016
    1430Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Один военнослужащий погиб и 11 получили ранения в результате боевых действий в Донбассе 30 июня, заявил официальный представитель Администрации президента по вопросам военной операции Андрей Лысенко.
    Разрушения на юго-востоке Турции после боев правительственной армии с курдами
    Разрушения на юго-востоке Турции после боев правительственной армии с курдами 
    04:55 31.05.2016
    277Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    В ходе антитеррористической операции в пяти районах на юго-востоке Турции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) разрушено 6320 домов, их восстановление обойдется почти в 300 миллионов долларов.
    Ситуация в зоне АТО. Авдеевка
    Штаб АТО: в районе Авдеевки ВСУ отбили атаку разведгруппы
    03:42 09.03.2016
    358Донбасс: мир или война.
    По информации пресс-центра штаба АТО, в течение 5-8 марта погибли как минимум 9 ополченцев из состава разведгруппы, которая действовала в направлении Авдеевки. Еще 13 получили ранения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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