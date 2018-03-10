Неан решила лично услышать голос мирных жителей Донбасса, которых "киевский режим называет "террористами и сепаратистами" только потому, что "они отказались признать государственный переворот на Майдане".
Президент Петр Порошенко по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского провел встречу со студентами - историками. Отвечая на вопрос студента, президент посоветовал ему после вуза провести год в АТО.
В ходе антитеррористической операции в пяти районах на юго-востоке Турции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) разрушено 6320 домов, их восстановление обойдется почти в 300 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".