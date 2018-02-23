Медиа изменяют мир, а режиссеры создают медиа - пресс-конференция

В понедельник, 26 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Медиа изменяют мир, а режиссеры создают медиа".

В Киеве 20-21 февраля прошла третья Международная научно-практическая конференция "Режиссура экранных искусств: актуальные вопросы профессии, методология учебы". Ее провели Национальный союз кинематографистов Украины, Институт экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения, им. И.К. Карпенко-Карого, Украинский институт повышения квалификации работников телевидения, радиовещания и прессы, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина и другие творческие ВУЗы.

В этом мероприятии приняли участие лучшие специалисты, которые имеют опыт преподавания режиссуры, мастерства телеведущих, операторского мастерства. Специалисты в своих выступлениях предлагали неожиданные профессиональные темы, соединили разные аспекты режиссуры. Практические (звук, пластика) и теоретические (профиль специальности, контекст, жанры в новых медиа). Цель конференции достаточно амбициозна — сделать режиссуру наукой. Почему режиссура не имеет научной специальности? Какие актуальные проблемы медиа сферы не затрагиваются? Почему так необходимо осовременивать методологию учебы режиссеров?

К обсуждению этих проблем приглашены эксперты:

Наталя Днипренко, председатель оргкомитета конференции, режиссер

Владимир Горпенко, доктор искусствоведения, профессор, кинорежиссер

Наталия Вальда, кинорежиссер, гендиректор продюсерской компании «Valmedia»

Татьяна Цимбал, народная артистка Украини, телеведущая

Владимир Талашко, народный артист Украини

Дмитрий Хоркин, генеральный продюсер "Центральная дирекция "Українське радіо"

Илья Ноябрев, ведущий ТВ, продюсер

Валентин Марченко, заслуженый деятель искусств Украины, завкафедрой кинорежиссуры и кинодраматургии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 26 февраля в 13.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям