Одесская трагедия. Куликово поле взяли под усиленную охрану

Правоохранители в среду с утра проверили Куликово поле в Одессе на предмет взрывчатки, опасных предметов не найдено, доступ туда открыт через пункты пропуска, сообщает полиция в Одесской области.

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После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

По данным МВД Украины, сейчас ситуация в городе, где в среду пройдут памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года, спокойная.

Как сообщает пресс-служба полиции в Одесской области, в среду утром "с целью обеспечения безопасности граждан правоохранители проверяли территорию Куликова поля на наличие взрывоопасных предметов или веществ", после завершения проверки доступ туда обещали открыть для граждан. По данным полиции, проход на Куликово поле будет осуществляться через фильтрационные пункты пропуска.

Позже полиция региона сообщила, что проверка завершена и взрывоопасных предметов не найдено, доступ открыт.

В свою очередь МВД Украины сообщает в Twitter, что около 2,4 тысячи правоохранителей в среду обеспечивают порядок и безопасность людей в Одессе, в местах проведения массовых мероприятий — Куликово поле и Соборная площадь работают пункты пропуска. Также к работе привлечена "полиция диалога". По данным МВД, в городе "сейчас ситуация спокойная".