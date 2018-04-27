Красива без ребер. Шведка показала новую фигуру

Пикси Фокс Швеции, талия которой составляет всего 40 сантиметров после операции по удалению ребер, радует поклонников новыми фотографиями на своей странице в Instagram.

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Девушка сообщила, что ради усиления эффекта круглосуточно носит тугой корсет.

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Instagram-звезда сделала себе также 3D-татуаж бровей, перманентный макияж глаз и губ.