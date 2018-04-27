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    Фотоленты

    Красива без ребер. Шведка показала новую фигуру

    (обновлено: )76003
    instagram.com/pixeefo
    instagram.com/pixeefo
    instagram.com/pixeefo
    instagram.com/pixeefo
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefo
    instagram.com/pixeefo
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox
    instagram.com/pixeefox

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    Пикси Фокс Швеции, талия которой составляет всего 40 сантиметров после операции по удалению ребер, радует поклонников новыми фотографиями на своей странице в Instagram.

    Смотрите также: Британки ополчились на Кейт Миддлтон из-за глянцевых послеродовых фото

    Девушка сообщила, что ради усиления эффекта круглосуточно носит тугой корсет.

    Смотрите также: Ребра долой! София Вегас — обладательница осиной талии и внушительной груди

    Instagram-звезда сделала себе также 3D-татуаж бровей, перманентный макияж глаз и губ.

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