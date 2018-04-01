"Юморина-2018". В Одессе масштабно отмечают День смеха

В Одессе 1 апреля традиционно проводят "Юморину", по этому поводу в центре города проходит большое карнавальное шествие, передает УНИАН.

В колоне, разделенной на 45 блоков, идут более 1,5 тысячи человек, много декорированных автомобилей. В частности, один из блоков — Дарт Вейдер с другими героями киносаги "Звездные войны", которые перемещаются на "звездном транспорте" под соответствующую музыку.

В колоне — также участники международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада", байкеры и кришнаиты, оркестр одной из частей Нацгвардии, исполняющий на ходу одесские мелодии, курсанты морских учебных заведений, барабанщицы и т. д.

В шествии также принимают участие множество персонажей из популярных мультипликационных и художественных фильмов, танцующие на ходулях артисты, символы "Юморины" — гигантская желтая утка из надувных шаров и морячок, а также — самодвижущийся "боевой барабан" и Дюк де Ришелье.

Люди несут огромный флаг Одессы, многие участники одеты в костюмы разных народностей. По словам организаторов, в этом году шествие посвящено именно многонациональности региона — в Одесской области проживают представители более 130 наций и народностей. Девиз нынешней Юморины: "Одесса — для всех и все — для Одессы".

Посмотреть на шествие собрались тысячи зрители, которые стоят вдоль улицы Дерибасовской. Они приветствуют участников шествия громкими криками, свистом, аплодисментами. На Юморину приехали некоторые народные депутаты, известные политики.

В 2017 году в Одессе после трехлетнего перерыва было возобновлено празднование Юморины.

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