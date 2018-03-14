Прима-балерина Национальной оперы показала красоту тела

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Курченко призналась, что может есть фаст-фуд и не поправляться ни на грамм.

Екатерина Курченко рассказала — чтобы стать примой, нужно приходить в зал первой и уходить последней! Это требует колоссального труда, терпения, выносливости и, конечно же, важны харизма и природные данные.

По словам талантливой танцовщицы, если у нее родится дочь, то обязательно отдаст ее в балет.

"Если у меня будет девочка — обязательно! Это тяжелая профессия, но интересная и красивая. Появляется на всю жизни грация и осанка. Каждый раз нужно переступать через свою лень, нежелание работать и физическую боль. Самое важное – ставить перед собой цель, и тогда точно все получится", — рассказала порталу specials.buro247.ua Катерина.

Она призналась, что предпочитает сложные характерные партии и хотела станцевать Кармен, Шахерезаду.

Ране сообщалось, что эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.