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    Фотоленты

    Прима-балерина Национальной оперы показала красоту тела

    (обновлено: )38612
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik
    Балерина Екатерина Курченко
    instagram.com/kur4ik

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    Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Курченко призналась, что может есть фаст-фуд и не поправляться ни на грамм.

    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции
    instagram.com/iostergren
    "Скандинавская богиня": модель покоряет метровыми ногами

    Екатерина Курченко рассказала — чтобы стать примой, нужно приходить в зал первой и уходить последней! Это требует колоссального труда, терпения, выносливости и, конечно же, важны харизма и природные данные.

    По словам талантливой танцовщицы, если у нее родится дочь, то обязательно отдаст ее в балет.

    "Если у меня будет девочка — обязательно! Это тяжелая профессия, но интересная и красивая. Появляется на всю жизни грация и осанка. Каждый раз нужно переступать через свою лень, нежелание работать и физическую боль. Самое важное – ставить перед собой цель, и тогда точно все получится", — рассказала порталу specials.buro247.ua Катерина.

    Она призналась, что предпочитает сложные характерные партии и хотела станцевать Кармен, Шахерезаду. 

    Ране сообщалось, что эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.

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