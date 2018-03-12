Довоенная советская Одесса. Уникальные цветные фото

Американский фотограф и путешественник Бренсон ДеКу (Branson DeCou) запечатлел Одессу в 30-е годы. Он много путешествовал, фотографировал и демонстрировал свои снимки. В 1931 году Брэнсон путешествовал по Советскому Союзу, где сделал ряд снимков для своих лекций.

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Снимки эти представляли из себя стеклянные слайды, которые позже были раскрашены вручную анилиновыми красками. Лекции Деку имели невероятный успех.

После смерти Брэнсона, уже в 1971 году Элзи, вдова Брэнсона ДеКу, решила передать слайды мужа Калифорнийскому Университету в Санта Круз. Во время путешествия в 1931 году Брэнсон сделал несколько снимков Одессы.