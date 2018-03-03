Снежинки спускаются с неба... Киев продолжает засыпать снегом

Погода в Киеве сильно отразилась жизни жителей города. Так, из-за снежных заносов транспорт в Киеве в субботу, 3 марта, временно изменил расписание курсирования.

Также власти решили отменить занятия в школах столицы в пятницу и рабочую субботу из-за непогоды.

Снегоуборочная техника не успевает убирать пребывающий снег, в городе постоянно наблюдаются заторы и пробки.

Между тем, по состоянию на полдень субботу в Киеве все еще продолжает идти снег.

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