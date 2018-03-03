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03.03.201813:26
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    Снежинки спускаются с неба... Киев продолжает засыпать снегом

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (268)

    (обновлено: )15920
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Погода в Киеве сильно отразилась жизни жителей города. Так, из-за снежных заносов транспорт в Киеве в субботу, 3 марта, временно изменил расписание курсирования. 

    Также власти решили отменить занятия в школах столицы в пятницу и рабочую субботу из-за непогоды.

    Снегоуборочная техника не успевает убирать пребывающий снег, в городе постоянно наблюдаются заторы и пробки.

    Между тем, по состоянию на полдень субботу в Киеве все еще продолжает идти снег.

    Смотрите также: Непогода в Украине: Одесса утопает в снегу

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