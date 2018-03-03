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    Снежные заносы в Киеве. Транспорт работает нестабильно

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    Расписание всех маршрутов общественного транспорта изменится и будет нестабильным. Вследствие активного циклона в Киеве 3 марта ожидают снежные заносы на 10-17 сантиметров высотой.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Транспорт в Киеве в субботу, 3 марта, временно изменил расписание курсирования, говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

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    Согласно документу, расписание всех маршрутов общественного транспорта изменится и будет нестабильным.

    Вследствие активного циклона в Киеве 3 марта ожидают снежные заносы на 10-17 сантиметров высотой.

    "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, усложнение работы электрических сетей и коммунального хозяйства", — сообщили в КГГА.

    Отмечается, что с 7:42 на ул. Грушевского возле Верховной Рады пикетчиками заблокировано движение транспорта: работа автобусов маршрутов №62 и 24 организована до ст. м. Арсенальная и стадиона Динамо.

    Движение автобусов №258 ст. м. Лесная — Северное кладбище временно отменено.

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