Снежные заносы в Киеве. Транспорт работает нестабильно

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Транспорт в Киеве в субботу, 3 марта, временно изменил расписание курсирования, говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, расписание всех маршрутов общественного транспорта изменится и будет нестабильным.

Вследствие активного циклона в Киеве 3 марта ожидают снежные заносы на 10-17 сантиметров высотой.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, усложнение работы электрических сетей и коммунального хозяйства", — сообщили в КГГА.

Отмечается, что с 7:42 на ул. Грушевского возле Верховной Рады пикетчиками заблокировано движение транспорта: работа автобусов маршрутов №62 и 24 организована до ст. м. Арсенальная и стадиона Динамо.

Движение автобусов №258 ст. м. Лесная — Северное кладбище временно отменено.