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    Фотоленты

    "Объединим Украину!". В центре Киева развернули самый длинный флаг

    (обновлено: )16205
    День Соборности в Киеве
    День Соборности в Киеве
    День Соборности в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    День Соборности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Соборности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Соборности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Участники акции на День Соборности Украины на мосту Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В центре Киева развернули самый длинный флаг Украины, который создавался казначеями из всех регионов страны в рамках Всеукраинской акции "Объединим Украину!".

    Напомним, более 1,5 тысячи правоохранителей следят за порядком в Киеве по случаю празднования в понедельник Дня Соборности Украины.

    В Украине отмечают День соборности и свободы ежегодно 22 января, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

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