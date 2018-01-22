"Объединим Украину!". В центре Киева развернули самый длинный флаг

В центре Киева развернули самый длинный флаг Украины, который создавался казначеями из всех регионов страны в рамках Всеукраинской акции "Объединим Украину!".

Напомним, более 1,5 тысячи правоохранителей следят за порядком в Киеве по случаю празднования в понедельник Дня Соборности Украины.

В Украине отмечают День соборности и свободы ежегодно 22 января, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.