Стальные мышцы. Российская мисс "Арнольд" покоряет мир

Российская бодибилдерша Оксана Гришина не устает бить рекорды по количеству чемпионских титулов на "Олимпии" и "Арнольд Классик".

В 2016 году она покорила своим выступлением еще и жюри главного шоу США —America's Got Talent. Своим примером спортсменка доказывает, что бодибилдинг может быть женственным и привлекательным.

Самым важным титулом в карьере Оксана считает титул Ms. Fitness Olympia — это самый высокий титул в мире бодибилдинга и фитнеса, сообщает eg.ru.

Ранее сообщалось, что 21-летняя представительница рафтинга Александра Тисленок уже второй раз стала самой сексуальной спортсменкой года в Казахстане.