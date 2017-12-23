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    Фотоленты

    Фэшн-блогер из США шокировала сеть: 150 кг и никаких комплексов

    (обновлено: )77024
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет
    glitterandlazers

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    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернет

    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен (Anna O’Brien) весит порядка 150 килограммов. Несмотря на внушительные габариты, девушка совершенно не комплексует по-поводу своей фигуры.

    Анна не только выкладывает смелые и откровенные фотографии в купальниках, но и стала лицом одного известного спортивного бренда.

    Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис  стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

    Смотрите также фотоленту: Экстравагантная Эшли Грэм. Когда есть, что показать

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