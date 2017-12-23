Фэшн-блогер из США шокировала сеть: 150 кг и никаких комплексов

Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен (Anna O’Brien) весит порядка 150 килограммов. Несмотря на внушительные габариты, девушка совершенно не комплексует по-поводу своей фигуры.

Анна не только выкладывает смелые и откровенные фотографии в купальниках, но и стала лицом одного известного спортивного бренда.

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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