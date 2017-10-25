Создание угольной нацкомпании прикроет многие "кормушки" — Бондарь

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Украине появится угольный гигант — госпредприятие "Национальная угольная компания". Оно объединит в себе все государственные угольные предприятия. А создавать его будет Министерство энергетики и угольной промышленности.

Создание "Национальной угольной компании" предусмотрено в плане мер на этот год в рамках реализации Концепции реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года. В ней указано, что в этом году добыча угля на угольных госпредприятиях должна достичь чуть больше 6 миллионов тонн, в следующем году — почти 9 миллионов тонн, а в 2019 и после — свыше 10 миллионов тонн угля в год.

В этом контексте стоит напомнить, что добыча угля в прошлом году составила почти 6 миллионов тон. Она уменьшилась почти на 1 миллион тонн по сравнению с 2015 годом, и на 2 миллиона тонн, по сравнению с 2014 годом.

"Национальная угольная компания" будет состоять из ряда подразделений, в том числе проектно-научный центр и сервисно-технический центр по обслуживанию и ремонту оборудования. Также должны будут провести инвентаризацию технологического потенциала угольных предприятий, передать объекты соцсферы на баланс местных бюджетов, а также ликвидировать непрофильные активы.

Как будет работать новое госпредприятие, рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондарь в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що передбачає створення цієї "Національної вугільної компанії"?

Кожен раз, коли були зустрічі з профспілками, з міністерством, нардепами, думка була неоднозначна. Одні говорили, що це буде добре, тому що коли буде "Національна вугільна компанія", можна буде передавати активи одних шахт другим, і буде легше реалізувати задумані плани. Інші казали, що ні, буде такий самий великий монстр як НАК "Нафтогаз", і створять нові проблеми, які будуть дотувати цього монстра, наприклад, з держбюджету, і толку з цього не буде ніякого. Опрацювавши, поїздивши по шахтах, подивившись як працюють шахти, я розумію, що зараз це дуже велика кормушка для керівників тих вугільних підприємств. Тобто вони завищують покази, наприклад, зольності вугілля і в такий спосіб наліво-направо продають хороше вугілля і збагачуються.

Якщо буде створюватися така велика надкомпанія, чи не перетвориться це просто в централізоване корупційне місце?

Які пункти прописані в плані створення цієї компанії? Кожна шахта буде залишатися окремим юридичним підрозділом. Тобто вона буде мати свої рахунки і реалізацію напряму своєї продукції, тобто прямими договорами буде наповнювати свій бюджет. Відповідно, з цих коштів вони будуть і модернізувати шахту, розробляти нові лави, підвищувати зарплату, але і це буде тягнути за собою сплати в тому числі і в різні фонди, і в фонд страхування, і нещасних випадків, і за електроенергію, це все вони будуть самі робити. Тому колективи, які залишаються на тих шахтах, будуть чітко розуміти, що якщо вони не будуть контролювати його зсередини, завтра це підприємство просто закриється, тому що вже держпідтримки, як такої, з бюджету, не буде. Це буде саме підприємство буде дбати за себе, тому колектив буде зацікавлений в тому, щоб не дати розкрадати, він буде контролювати це все. А на рівні Києва це буде тільки йти в якісь координаційні центри, тобто все буде виконуватися на місцях, в кожному тому вугільному підприємстві.

Ця компанія буде займатися лише видобутком вугілля або і імпортом його в Україну?

Якщо ви бачите, що все одно розробка йде до зменшення викидів в атмосферу, тобто зменшення ТЕЦ, ТЕС, більше все-таки йде до того, щоб встановлювати сонячні батареї, вітрова енергетика тощо. Тобто рано чи пізно ми до цього прийдемо. Тому ясно, що нових шахт ніхто будувати не буде. І оцей період перехідний, коли будуть ліквідовуватися якісь ТЕЦ, ТЕС, будуть будуватися вітряки, будуватися потужні електростанції сонячні, вони в будь-якому випадку будуть добувати те вугілля по максимуму, яке можуть, з державних підприємств, з приватних, які знаходяться на території України. Але я не виключаю, що і щоб реалізувати якісь свої плани по експорту, наприклад, електроенергії, які попідписували, або наповнити внутрішній ринок електроенергії, вони будуть в тому числі закупляти вугілля. Так, обов'язково, вони напевно будуть координувати ці дії і з міністерством в тому числі. Але це напевно буде скорше всього відповідальність міністерства для закупівлі вугілля, а НВК буде займатися чисто своїм вугіллям, внутрішнім ринком.

Чи передбачатиме діяльність нової компанії модернізацію існуючих шахт?

А як же! Нам в 2017 році, попри те, що не було ще створено Національної компанії, вдалося під державні гарантії затягнути вже певну кількість цих коштів, там було 300 мільйонів. Дуже багато підприємств, які отримали ці кошти, вже підняли рівень видобутку вугілля і стали більш незалежними, як то кажуть, від держбюджету. Планується також вкладати ще приблизно біля мільярду в шахти, в розробку нових лав і модернізацію. І цим буде займатися як раз компанія. Не варто забувати, що є державні шахти, які вже відпрацювали свої запаси, але у них, наприклад, є комбайни, всі ті засоби, які їм вже не буде потрібні. От та "Національна вугільна компанія" буде в тому числі передавати всі ці засоби на шахти, які ЇХ потребують і які ще мають запаси.

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Чи є розуміння, який бюджет буде у цієї структури і хто може очолити її?

На жаль, по кадровим питанням ще йдуть дискусії, тобто хто це має очолити. Як депутатський корпус, спілкуючись з профспілками, ми стоїмо на тому, що це мають бути фахівці, не свати чиновників тощо. Це мають бути люди, які чітко розуміють план дій, як врятувати вугільну галузь нашу державну, як модернізувати, як оптимізувати, і це мають бути фахівці, які руками вже працюють, не в міністерстві, а саме в галузі, які на місцях знають, як це все робити. А про бюджет ще йдуть також дискусії, тому що зараз тільки виносяться в бюджет 2018 року поправки, все це, я думаю, буде враховано, і нам покаже міністерство і уряд, до першого читання.

Як цей проект має бути розроблений, аби не допустити щоб на чолі цієї компанії став менеджмент лояльний до окремих фінансово-промислових груп або до приватних компаній?

Дуже є багато створених таких підрозділів в Україні, які мають це все робити, і НАБУ, і НАЗК, і прокуратура, не кажучи що оновлюються правоохоронні органи, і ми, як депутати, будемо контролювати в тому числі це. Запитами, зверненнями, поїздками, я особисто буду присутній, наприклад, якщо це будуть конкурсні комісії, щоб бачити чітко, як презентує свою програму цей чи інший кандидат. Тобто я готовий на себе брати таку відповідальність і бути присутнім. Я думаю, що ми не допустимо якихось шахраїв, а допустимо до керівництва цією компанією фахових дійсно людей, які будуть займатися вугільною галуззю.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявлял, что Украине в отопительном сезоне стоит уделить больше внимания углю, а не газу.

А эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко считает, что покупая уголь за бугром, Украина платит деньги за то, что могла бы продавать.