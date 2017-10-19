Корольчук: энергонезависимость – реальна, но у Гройсмана нет рецепта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман 18 октября отчитался о работе правительства за третий квартал 2017 года. Кроме необходимости ускорить рост экономики, он коснулся и необходимости постепенного уменьшения импорта энергоносителей и достижения энергонезависимости.

Глава правительства сказал, что за девять месяцев удалось остановить падение добычи и нарастить добычу собственного газа на 700 миллионов кубометров.

Он также добавил, что стабильным и бесперебойным должен стать отопительный сезон, поскольку подготовлены топливные запасы. Кроме того, более 6,5 миллиона семей будет выплачиваться субсидия на оплату услуг ЖКХ как адресная поддержка и помощь тем, кто в этом нуждается.

Насколько реальны планы Гройсмана, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Глава уряду каже, що важливий напрямок роботи – це поступове зменшення імпорту енергоносіїв та досягнення енергонезалежності. На якому зараз етапі Україна у зменшенні імпорту енергоносіїв? Наскільки вона просунулась в зменшенні імпорту енергоносіїв?

— Ми не знаходимось зараз ні на якому етапі прогресу, скажімо, забезпечення себе власними енергоресурсами — стосується і газу, і вугілля. Навпаки, ми маємо проблему, яка зберігається у постачанні газу, тобто ми залежні від імпорту — не російський газ, так європейський газ, фактично який є російським, який просто повертається до нас, тобто 10 мільярдів кубів фактично мінімум повинні імпортувати.

Те, що, дійсно, постійно Гройсман говорить про те, що потрібно нарощувати власний видобуток газу – це правильна політика і тенденція, але треба розуміти також, що ми будемо робити.

Якщо ми будемо вкладати гроші, і немалі гроші, вже в цьому році пішло майже мільярд доларів, більше 20 мільярдів гривень тендерів, щоб компанії займались розвідкою газовидобутку, не українські компанії, до речі, всі іноземні фактично, і це мільярди доларів, і якщо ми їх вкладемо, а потім виявиться, наприклад, що у нас не буде росту промисловості, а населення скоротить споживання газу, якщо паралельно будуть проводитись, наприклад, роботи по енергоефективності або взагалі буде просто відбуватись природнє скорочення населення, виїзд людей за кордон, трудова еміграція, інші такі варіанти.

Відповідно, ми цей газ, який потім отримаємо видобутий, ми його не будемо мати, куди дівати. Тому поки що плану такого, куди б цей газ дівав би уряд, я такого не бачив і не чув про таке. Тому можна сказати, що поки що це залишається планом певним.

Стосовно вугілля, то ми, навпаки, бачимо залежність імпорту, тобто вугілля — антрацит, в першу чергу, більше того, вугілля газової групи, його також вже не вистачає, проблеми з видобутком його в державних компаніях, державних шахтах. Тому поки що таких не те що планів, а й кроків, щоб це зробити, немає.

Стосовно що треба зробити: треба розуміти, що має бути план розвитку економіки держави, а не просто зменшити газ для того, щоб його зменшити чи вугілля. Тому на даний момент просто це такий хаотичний процес, тобто давайте ми зменшимо видобуток газу, давайте ми привеземо вугілля, давайте, можливо, ми вкладено в шахту якусь, а от розвитку, власне, в контексті всієї держави – цього, на жаль, немає.

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У нас же є стратегія до 2037 року, вона не відповідає на питання?

— Її піддали критиці, і я б тільки долучився до цього, тому що вона викликає, як мінімум, іронію і здивування, тому що там фактично немає, знову ж таки, жодних конкретних цифр, які були б прив’язані до основи будь-якої стратегії, не тільки енергетичної, а до того, якою буде економіка держави.

Міністр фінансів Олександр Данилюк не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон. Кажуть, МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на майбутній опалювальний сезон. При цьому раніше Володимир Гройсман заявляв, що підстав для підвищення ціни на газ в Україні поки немає. Тобто, газ може все ж зрости до понад 17%, як повідомлялось раніше? І чи можуть ці зміни відбутися вже цього опалювального сезону?

— Ні, в цьому опалювальному сезоні, скоріш за все, підвищення ціни на газ не буде для населення, теплокомуненерго, тобто прийняте політичне рішення фактично, ми побачили пропозицію Міненерго, вона поки що не затверджена, але ми бачимо загальну лінію і уряду, і Гройсмана, і керівника уряду про те, що ціна на газ не буде підвищуватись.

Є рішення, що буде діяти формула ціни на газ, та, яка зараз визначає майже сім тисяч гривень за тисячу кубів, то фактично до кінця березня 2018 року, тобто до кінця дії постанови, яка регулює встановлення цієї формули.

Взагалі треба розуміти, ціна на газ завищена, тобто її можна понизити взагалі, тобто вона прив’язана до вітчизняного газу, ми його споживаємо. Те, що ми розраховуємо його по вартості імпортного газу в Європі, це взагалі залишається загадкою, і це взагалі тема для дискусії, це вже триває три роки фактично, і жодної відповіді про це немає. І що "Нафтогаз", наприклад, у своїх судових процесах він просто не те що не відмовився, він не надав формулу, чому він розрахував таку ціну на газ, вони також пропонували таку ціну і заставив фактично суд шукати пояснення цьому, шукати цю формулу. Так теж іронія.

Стосовно Данилюка і МВФ, то МВФ, дійсно, не міняє свою позицію, але я б не був таким однозначним, там є компроміс певний, якого готові досягнути Україна і МВФ чи Данилюк. МВФ просто хоче, щоб зменшилось навантаження на бюджет в частині фінансування субсидій.

Вони хочуть, щоб зменшилась кількість отримувачів субсидій. Ми, до речі, бачимо, такий відкат назад, тобто зменшення субсидіантів, тобто в минулому році отримали люди субсидії сім мільйонів 600 тисяч домогосподарств, в цьому році, в принципі, шість з половиною мільйонів – ця цифра, яку назвав Гройсман, вона вже не буде змінюватись.

От фактично на мільйон і сто тисяч сімей домогосподарств субсидій зменшилось. Грошей це фактично порядку 14 мільярдів гривень. 14 мільярдів гривень уряд вже спокійно в наступному опалювальному сезоні він вже не потратить. МВФ просто хоче, щоб скоротили до трьох мільйонів цих субсидіантів.

Напомним, новые правила начисления субсидий приведут к значительному росту нагрузки на органы социальной защиты, но также это увеличит количество получателей субсидий, считает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил ранее, что одновременное повышение тарифов в 10 раз – глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране.