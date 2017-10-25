Корольчук: шахтам нужно готовиться к приватизации, а горнякам — к увольнению

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В этом году планируется создать новое государственное предприятие — "Национальную угольную компанию". В новосозданную компанию войдут 33 шахты. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам энергетики Владимир Кистион.

Также он отметил, что создание "Национальной угольной компании" даст возможность сэкономить на административном аппарате угольных объединений около 1,5 миллиарда гривен.

"Национальная угольная компания" создается в рамках концепции реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года. Она предусматривает, что к началу следующего года должна быть разработана комплексная программа работы угольных предприятий. В этой программе также должен быть перечень перспективных и неперспективных шахт, которые будут закрывать.

Что изменится в угольной отрасли с началом работы "Национальной угольной компании", спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо уряд хочу створити гіганта в вугільній сфері, коли від "Нафтогазу" як великої газової компанії, пропонують відмовлятися на користь того, аби позбавляти цю компанію окремих функцій?

Треба розуміти, що насправді причин там кілька і одна з них, основна — це намагання концентрувати в одних руках доступ до державних шахт і державних об'єднань вугільних, в тому числі, ремонтних. Мені сподобалася назва в одному інформагентстві, доволі відомому. Вони сформулювали заголовок, що Міненерго реорганізує і зіллє державні вугільні підприємства в новостворене підприємство "Національна вугільна компанія". От, власне, слово "зіллє" тут напевно ключове. Тобто фактично, мова йде не просто про злиття як об'єднання, а як про таке жаргонне слово — "злити". Тобто фактично утворення цієї компанії дасть просто можливість провести необхідну приватизацію, реорганізацію і ліквідацію тих залишків вугільних об'єднань, про які ви вже згадували, фактично їх 33 залишається, які залишилися у власності держави. І малоймовірно, що за рахунок цієї реорганізації вдасться досягнути прогнозованого згідно з національною вугільною програмою, яка також ухвалена була недавно, збільшення видобутку вугілля.

Насправді відбувається катастрофа, тому що тільки за дев'ять місяців падіння вже на державних шахтах становить майже мільйон тонн видобутку вугілля енергетичного. Це 900 тисяч тонн. А в новому році видобуток знизився на 500 тисяч тонн вугілля. Тобто формальна причина для таких от дій, вона ніби є, для об'єднання, для реструктуризації. Але повторююсь, головна ціль, все-таки — провести приватизацію і офіційно і формально закрити ті шахти, які є неперспективними. І головне, що та частина шахт, які люблять називати неперспективними, не дуже хорошими, не дуже вигідними активами, потім виявляється, що їх продадуть за одну гривню буквально на так званих аукціонах.

І новим власникам вони можуть бути вигідні?

Так, і вони можуть бути вигідні, після проведення косметичного ремонту, назвемо це так. Тому насправді треба розуміти також, що така ще іронія, наприклад, в тому, що це вже четверта спроба взагалі створення такої компанії. Тому що дуже довго існувала компанія "Вугілля України", існувала фактично з 2003 по 2014 рік. Вона зараз має борг 2,5 мільярди гривень, які висять і все. А потім, з 2014 року, коли відбулися політичні зміни в країні, відповідно почалися економічні переформатування. Тобто збільшилася кількість учасників ринку, які готові були взяти участь в цьому бізнесі. І вугільному в тому числі. І протягом 2014-2016 років було створено ще дві компанії. В 2014 була створена "Державна вугільна компанія", яка взяла кредит, а потім перестала функціонувати. В 2015 році була створена компанія, власник-трейдер, вона називалася "Держвуглепостач", тобто держпідприємство, і вона також успішно вже канула в лету.

І от зараз, бачите, більш голосна, красива назва — "Національна вугільна компанія". Тому, скоріше за все, я думаю, що це не буде таким дуже успішним прикладом. А він скоріше за все приведе до того, що вугільним компаніям, шахтам, доведеться готуватися до приватизації, а людям, які там працюють, до скорочення.

Дивно, що на фоні дійсно як ви порівняли, що з "Нафтогазом", що там відбувається процес розукрупнення, тобто практично ліквідації "Нафтогазу", а в вугільній галузі навпаки відбувається концентрація. Це питання більше організації і трейдерства. Ніхто не каже, що підприємства будуть позбавлені права самостійно управляти своїми такими процесами виробничими, але знову-таки, мова йде про те, що коштів виділяється мінімально. Тобто про яку успішну реорганізацію, модернізацію можна говорити, коли там планується виділити трохи менше мільярда гривень на такі програми. Це навіть не серйозно.

Це зниження видобутку вугілля на державних шахтах штовхає приватну компанію ДТЕК збільшувати видобуток на своїх шахтах, і плюс відповідно вони вже навіть привозять імпортне вугілля газової групи. Тобто є дефіцит вугілля вже тієї групи, яка в принципі видобувається в Україні. Тобто це не проблема неконтрольованих територій, не Донбасу, коли звідти припинилася поставка антрациту і виникла така суттєва проблема дефіциту антрациту. А тут виникла вже проблема дефіциту газової групи вугілля і частково таке створення цієї компанії з красивою назвою "Національна вугільна компанія", яка покликана нібито щоб цю проблему вирішити.

Але практичний досвід показує, що відіграти такі падіння за два роки, за 2015-2016 рік, точніше за 2016 рік і за 2017 рік діючий, відбулося, відбудеться фактично зниження видобутку на 1,5 мільйона тонн. Тобто відіграти оце вугілля потім назад, це треба інвестувати, як мінімум, я пам'ятаю раніше, скажімо, в період 2005-2010, до 2013 року, то переважно доводилося інвестувати близько в районі 3-4 мільярдів гривень, це по курсу ще іншому. Це якщо в доларах перевести, це десь до 500 мільйонів доларів доводилося без дотацій для вугільних шахт, це були окремі фактично інвестиції, вкладення в розвиток вугільних підприємств, воно існувало, насправді, не було такого, що тільки дотації виділялися і все. І тому от відіграти це все, де ми можемо знайти, там, 10 мільярдів гривень, чи 12, чи 15 мільярдів гривень на рік лишень таких затрат, це відкрите питання. І створення цієї "Національність вугільної компанії" не дає відповіді на це.

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Крім того, це ж також підв'язано під компанію "Центренерго", яка залишається поки що державною і малоймовірно, що вона таки буде приватизована, дуже малоймовірно, а якщо і буде приватизована, то скоріше за все все-таки групами, які близькі до влади. І власне оця компанія "Національна вугільна компанія", яка об'єднає в собі залишки тих вугільних підприємств, вона виступить ключовим постачальником для "Центренерго", в тому числі і газової групи вугілля. Ми знаємо, що переводяться з антрациту на газову групу вугілля блоки ТЕС, тому отаке намагання сконцентрувати в своїх руках просто залишки державних активів в цій вугільній і енергетичній сфері. Тобто "Центренерго" і вугільні шахти державні, які сконцентровані якби навколо Міненерговугілля, відповідно тепер будуть об'єднані в "Національній вугільній компанії".

В свою очередь член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондарь уверен, что создание "Национальной угольной компании" позволит шахтам работать самим на себя.

А по мнению эксперта по вопросам энергетики Сергея Дяченко, на складах угля накапливается больше, чем в 2016 году, но хватил ли его, зависит от того, какая будет зима в Европе.