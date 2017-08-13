Землянский: для власти закупка угля в США важнее добычи собственного

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Украина сократила потребление угля. В Министерстве энергетики и угольной промышленности подсчитали, что за первые шесть месяцев текущего года удалось сократить потребление угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 25%. За этот период было потреблено почти 11 миллионов тонн угля.

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Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили, что запасы угля антрацитовой группы в Украине сократились. Буквально за неделю, в период с 31 июля по 7 августа, этого угля стало меньше почти на 2,5%, а это 17 тысяч тонн и также стало меньше угля газовой группы почти на 10%, а это 128 тысяч тонн.

Почему сократилось потребление угля, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Профилактические работы сокращаются из-за потребления угля?

— Нет, тут есть объективные причины, потому что сокращение в таких объемах прежде всего обусловлено перераспределением нагрузки по производству электроэнергией между тепловой и атомной генерацией, это в первую очередь. Во-вторых, это обусловлено общим снижением потребления электроэнергии в Украины, которое наблюдается уже третий год и в первую очередь в промышленном секторе. Соответственно, меньше производства электроэнергии, меньше затрат ресурсов. Вот отсюда и появилась такая экономия. Плюс у нас стоят пять станций, работающих на антраците. Соответственно, уголь не используется. Он завозится только на склады для подготовки к отопительному сезону. Вот основные драйверы сокращения. В первую очередь, конечно, это результат той блокады, которая была начата зимой этого года.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

То есть из-за чрезвычайных мер, которые были введены?

— Нет, чрезвычайная ситуация возникла потом и чрезвычайное положение было введено впоследствии для того, чтобы накопить недостающий антрацит для того, чтобы перераспределить нагрузку. То есть если мы посмотрим на статистику, мы увидим значительное сокращение доли тепловой генерации в производстве электроэнергии, если я не ошибаюсь, до 28% и рост атомной генерации. То есть если мы возьмем данные за полугодие, то 58% электроэнергии были произведены атомными блоками. То есть, соответственно, из-за этого и сократилось. А чрезвычайное положение было введено для нормализации ситуации с наращиванием запаса антрацита и с перераспределением нагрузки с антрацитовых ТЭС на тепловые электростанции, работающие на углегазовой группе.

Какие сейчас есть запасы антрацитового угля? Какой именно уголь мы стали меньше потреблять?

— По понятным причинам мы стали меньше потреблять антрацита. По-моему антрацитовая группа у нас где-то в районе одного миллиона тонн и чуть больше, где-то порядка миллион 300 — миллион 400 угля газовой группы. Боюсь ошибиться в цифрах. Естественно, потребление антрацита резко сократилось, если согласно прогнозному балансу, который составлялся в прошлом году, предполагалось, что объем антрацита, необходимого для производства электроэнергии должен составить порядка 4,5-5 миллионов тонн. Уже весной эта цифра была пересмотрена в сторону сокращения до трех и, насколько я понимаю, сейчас еще несколько уменьшилась в связи с тем, что антрацитовые ТЭС не работают. При этом мы будем сейчас наблюдать рост потребления угля газовой группы, в том числе, вследствие принятия решения о переводе части блоков украинских тепловых электростанций на уголь марки Г. То есть потребность в нем будет возрастать, но здесь у нас возникают очередные предпосылки для возникновения дефицита, поскольку правительство фактически не предпринимает никаких шагов для интенсификации, для роста добычи в государственном секторе как раз именно угля марки Г, который добывается на Львовско-Волынском угольном бассейне.

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Как промышленность переходит на уголь газовой группы?

— У нас на уголь газовой группы могут перейти только тепловые электростанции. Мы говорим сейчас с вами о двух электростанциях. Одна принадлежит компании ДТЭК. Это Днепровская тепловая электростанция, где планируется перевести два блока на уголь марки Г и Змиевская тепловая электростанция в Харьковской области, которую "Центрэнерго" собирается также переводить. То есть ведутся работы по переводу на уголь марки Г.

Уголь, который поступал из ЮАР — это антрацитовый?

— Да, это антрацитовая группа угля. По заявлениям того же ДТЭК они законтрактовали 675 тысяч тонн. Два балкера уже пришло, разгрузились и до конца года мы должны получить оставшиеся объемы. Известно, что Пенсильванский контракт, который сейчас активно обсуждается, в том числе, и в СМИ. Речь идет пока об антрацитовой группе, но не о двух миллионах тон — это уголь антрацитовой группы, 700 тысяч первой, которая должна прийти из заявленных двух миллионов. Но не исключено, что контракт будет распространятся и на уголь газовой группы, который будут также завозить из США.

Как работают электростанции на угле из ЮАР и из США?

— Тут мне вам сложно сказать относительно качества. Я думаю, что в определенной степени они сопоставимы, это во-первых. Во-вторых, давайте понимать, что любой уголь, который импортируется в Украину, он не используется в чистом виде. Вот завезли и разгрузили. Все равно будет готовиться смесь для того, чтобы это отвечало техническим характеристикам котлов на тепловых электростанциях, но, в принципе, как южноафриканское, так и американское, они особо отличатся не будут. Мы говорим о том, что речь идет о калорийности, что его калорийность должна составлять порядка 5300 — 5400 килокалорий на тонну. Вот это одно из основных требований, которое предъявляется к энергетической ценности этого угля. И я думаю, оно им отвечает, но подробности можно сказать только после того, как будет обнародован контракт.

Если говорить о подготовке к отопительному периоду, какова ситуация? Резервы есть?

— Мы уже начали готовиться. Мы с вами обсуждаем всю эту ситуацию. Это как раз речь идет о подготовке к предстоящему отопительному сезону. То есть нам нужно выйти где-то на объем порядка трех миллионов тонн по углю антрацитовой группы. Нам нужно выйти где-то на пять миллионов тонн угля газовой группы, тогда мы можем говорить о том, что отопительный сезон пройдет без происшествий. Поэтому сейчас, я так понимаю, основные усилия направлены на решение этих задач, в том числе, и как по антрацитовой, так и по газовой группе. Но, к сожалению, правительство не сделало акцента на необходимости добычи угля газовой группы, предпочитая вариант импорта в Украину этого угля как для подготовки к текущему отопительному сезону, так и для использования в дальнейшем для производства электроэнергии.

Сколько нам нужно угля для прохождения отопительного сезона?

— Мы говорим о том, что нам необходимо порядка восьми миллионов тонн в целом, то есть это по отопительному сезону. Но для старта, я думаю, речь идет о 2,5-3 миллионов тонн, которые должны быть накоплены на складах.

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Ранее Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что было бы логичнее не откладывать введение новой схемы оплаты за газ, а откорректировать соответствующее постановление так, чтобы оно отвечало интересам и потребителей.

А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что и введение абонплаты за газ, и драконовские тарифы не состоялись бы без поддержки лично Порошенко и фракции БПП в Раде.