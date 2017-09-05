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    Экономика

    Украина импортировала угля на $1,69 млрд за 2017 год

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    Отметим, что за 8 месяцев Украина импортировала из РФ угля на 908,497 миллиона долларов, из США – на 429,329 миллиона долларов, из Канады – на 116,185 миллиона долларов.
    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Украина в январе-августе 2017 года импортировала 11,215 миллиона тонн каменного и антрацитового угля на 1,685 миллиарда долларов, следует из статистики на сайте Государственной фискальной службы страны.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В денежном эквиваленте импорт угля вырос на 86,8% по сравнению с январем-августом 2017 года, когда было импортировано угля на 902,221 миллиона долларов. В товарном выражении импорт вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда всего было импортировано 10,195 миллиона тонн угля.

    В частности, за 8 месяцев Украина импортировала из РФ угля на 908,497 миллиона долларов, что составляет 53,91% в общей доле импорта, из США – на 429,329 миллиона долларов (25,48%), из Канады – на 116,185 миллиона долларов (6,89%) и из других стран – на 231,129 миллиона долларов (13,72%).

    При этом Украина за восемь месяцев 2017 года экспортировала 419,522 тысяч тонн каменного угля и антрацита на 67,830 миллиона долларов. В частности, в РФ – на 36,449 миллиона долларов, Словакию – на 25,746 миллиона долларов, Турцию – на 2,566 миллиона долларов, другие страны – на 3,068 миллиона долларов.

    Ранее сообщалось, что НАБУ заподозрило чиновников НКРЭКУ в завышении оптовых цен на уголь.

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