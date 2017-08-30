Вступил в силу договор Украины с Малайзией о помощи по уголовным делам

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Договор с Малайзией о взаимопомощи по уголовным делам вступил в силу на Украине, сообщается в газете "Официальный вестник Украины", где публикуются нормативно-правовые акты, от 29 августа.

"Международные договоры Украины, которые вступили в силу для Украины: Договор между Украиной и правительством Малайзии о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 4 августа 2016 года", — говорится в сообщении на сайте газеты.

Украина завершила ратификацию этого договора в марте 2017 года.

Соглашение было подписано между Украиной и правительством Малайзии 4 августа 2016 года в городе Путраджая и ратифицировано Верховной Радой. Договор регулирует вопросы получения доказательств, заслушивание свидетелей, вручение судебных и процессуальных документов, предоставление вещественных доказательств, и таким образом, это позволит улучшить сотрудничество между Малайзией и Украиной в расследовании трансграничных международных дел.