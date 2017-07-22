Интерпол распространил список террористов-смертников, угрожающих Европе

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Интерпол распространил список из 173 боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые могут совершить террористические атаки в Европе, сообщает газета Guardian.

Список был составлен разведкой США на основе данных, полученных в ходе операций в Сирии и Ираке. Данные были переданы ФБР, а затем в Интерпол.

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В списке значатся "люди, которых могли научить создавать и размещать самодельные взрывные устройства с целью убийств и нанесения травм". Также сообщается, что, "вероятно, они могут перемещаться между странами для участия в террористической деятельности".

Как сообщает издание, на данный момент неизвестно, находятся ли уже подозреваемые в Европе.

В списке указаны имена, даты вербовки в ИГ, последний вероятный адрес проживания, в том числе адрес мечети, где они молились, имена матерей и фотографии.

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Ранее Пентагон опроверг заявление Минобороны РФ о ликвидации лидера группировки "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади.