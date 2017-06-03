Украина будет исследовать Антарктику с Китаем, Малайзией и Турцией

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Украина будет проводить антарктические исследования с Китаем и Малайзией, а также будет расширять сотрудничество с Турцией, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По данным ведомства, такая договоренность была достигнута во время 40-го Консультативного совещания по Договору об Антарктике, которое завершилось 1 июня в Пекине. Украина участвовала в мероприятии как одна из 29 консультативных сторон Договора об Антарктике.

"Во время двусторонних встреч с делегациями КНР и Малайзии мы договорились провести переговоры о сотрудничестве и по их результатам подписать меморандумы о научно-техническом сотрудничестве в области антарктических исследований. С Турцией такой меморандум уже подписан, поэтому с ее представителями мы обсуждали направления дальнейшего взаимодействия", — сообщил глава украинской делегации, директор Департамента научно-технического развития МОН Дмитрий Чеберкус.

"Что касается Малайзии и Турции, которые не имеют собственных станций в Антарктиде, то они хотят участвовать в проведении исследований на украинской станции "Академик Вернадский", — добавил Чеберкус.

"Расположение украинской станции "Академик Вернадский" позволяет проводить уникальные наблюдения, поскольку именно в этом районе Антарктиды происходит наиболее быстрое таяние ледового покрова. По меньшей мере, по двум направлениям — морской биологии и мониторингу таяния ледового покрова континента — мы имеем прекрасные перспективы для расширения международного научного сотрудничества", — отметил Чеберкус.

По его словам, результаты исследований по первому направлению значимы для эффективного проектирования сети морских подохранных районов на западе Антарктического полуострова. Предварительную работу по определению таких районов в настоящее время проводят Аргентина и Чили, и в перспективе к ним сможет присоединиться Украина. Расширение сети подохранных районов вокруг станции "Академик Вернадский" поможет Украине закрепить свое присутствие в регионе и развивать разнопрофильную деятельность за пределами станции.

Напомним, украинские исследователи Антарктики в составе 12 человек, среди которых геологи, геофизики, биологи, медики, инженеры и другие специалисты, 1 апреля на год отправились на экспедицию в Антарктику на станцию "​​Вернадского".