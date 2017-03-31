КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинские исследователи Антарктики в составе 12 человек, среди которых геологи, геофизики, биологи, медики, инженеры и другие специалисты, 1 апреля на год отправляются на экспедицию в Антарктику на станцию "​​Вернадского", сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Украина является одной из 29 стран, которые могут принимать решение о деятельности ледовитого континента. На встрече с участниками экспедиции Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что не смотря на временные трудности в государстве, украинская станция "Вернадского" не должна прекращать свою работу.

"Украина занимает достойную позицию в деятельности на Антарктике. Для нас невероятно важно не потерять это право, которое было получено всеми предыдущими экспедициями и украинскими учеными. Мы должны сделать все возможное, чтобы, несмотря на войну и финансовые проблемы, станция Вернадского не прекращала работу", — сказала Гриневич.

Также сообщается, что одной из проблем функционирования этой экспедиции является отсутствие научного судна для обеспечения деятельности украинской станции Вернадского, на которое требуется порядка 2 млн долларов.

МОН Украины Украинские исследователи отправляются на экспедицию в Антарктику

Также вместе с учеными на станцию отправится технический персонал, который будет поддерживать жизнедеятельность станции. Бюджет экспедиции этого года составляет 39,2 млн грн.

Украина владеет одной антарктической станцией "Академик Вернадский", расположенной на мысе Марина острова Галиндез.

Ранее директор Национального антарктического центра Украины Валерий Литвинов сообщил, что украинским ученым, работающим на полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, в ходе исследований удалось создать лекарство от рака.