Канаровская: в Киеве 32 НИИ академии медицинских наук сидят без зарплаты

Анна Лаба, РИА Новости Украина

За апрель 2017 года общая сумма задолженности по заработной плате в Украине выросла с 1 миллиарда 995 миллионов 321 тысячи и составила 2 миллиардов 69 миллионов 813 тысяч гривен.

Печальная тенденция наблюдается с оплатой труда в бюджетной сфере (а это врачи и учителя): за месяц общая сумма задолженности выросла почти вдвое- с 1 миллиона 97 тысяч до 2 миллионов 109 тысяч. За месяц долги в бюджетной сфере выросли в семи областях. Задолженность перед бюджетниками в апреле появилась и в самом Киеве (278 тысяч гривен).

"По киевским лечебным учреждениям, по департаменту, который подчинен городской администрации, никакой задолженности нет: по 3 200 гривен получают санитарка, медсестра и врач. Плюс Кличко дает 20% надбавки. Но в Киеве есть 32 научно-исследовательских института Национальной академии медицинских наук Украины, и там — никакой зарплаты, сотрудники находились в длительных отпусках без сохранения заработной платы до 18 мая и под угрозой сокращения почти 4 тысячи человек. Операционные стоят пустые. Это катастрофа! Что касается лечебных учреждений, подчиненных Минздраву, а их в столице насчитывается 50, то ситуация там тоже очень сложная: зарплата минимальная и сокращают кого только могут", — сообщила председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская в комментарии РИА Новости Украина.

В среднем зарплата в сфере здравоохранения на две тысячи гривен ниже, чем в целом по стране. Плохие условия труда и его низкая оплата уже привела к оттоку медицинских работников из Украины, которая остро нуждается в квалифицированных медицинских кадрах.

"Кадровый кризис в углубляется — в государстве продолжается порочная практика сокращения медицинских работников и должностей в бюджетной сфере, при том что по всем показателям Украине сегодня не хватает около 42 тысяч врачей и 100 000 медсестер. Младших специалистов с медицинским образованием в стране не хватает 17 800 человек. Укомплектованность врачами составляет около 73-77%, треть работающих врачей глубоко пенсионного возраста, не от хорошей судьбы люди такого почтенного возраста и до сих пор работают в отрасли. Поскольку из-за мизерной зарплаты медиков, они получают и мизерные пенсии", — пояснила Канаровская.

Особенно профсоюз волнует состояние дел с участковой службой. Согласно реформе нагрузка на "семейного врача" увеличивается на 20-25 процентов.

"Министерство здравоохранения анонсирует выделение на каждого пациента 10 долларов, в то время, как в США выделяется 2000 долларов. В Киеве на 10 районов работает 2200 участковых врачей, 300 из них глубоко пенсионного возраста, 500 должностей — вакантны. Если пенсионеры, не выдержав нагрузки, уволятся, то в столице не будет хватать уже 800 участковых", — прогнозирует глава профсоюза.

По словам Канаровской, если реформы Минздрава будут реализованы, то Украину ожидает автономизация лечебных учреждений, что несет еще большую опасность для оплаты труда медицинских работников.

"Свободное плавание сейчас опасно. Пациент неплатежеспособен, систему финансирования Минздрав не предложил. Как существовать? Кто будет платить? Если лечебные учреждения пойдут в автономию, то на зарплаты средств хватать не будет", — уверена глава профсоюза.