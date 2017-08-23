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    После инцидента с картой Украины без Крыма возбуждено уголовное дело

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    В Броварах установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
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    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное дело по факту размещения на сцене в Броварах в Киевской области карты Украины без Крыма и неподконтрольных районов Донбасса, сообщил в среду руководитель пресс-службы областного управления Национальной полиции Николай Жукович.

    Ранее сообщалось, что накануне Дня Независимости Украины в Броварах установили сцену с картой без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители изъяли эту карту. Позже стало известно, что глава отдела культуры Броварского горсовета Инна Савченко увольняется после инцидента с размещением карты.

    "Выехала следственно-оперативная группа. Баннер мы сняли. Он будет дальше использоваться в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве, которое мы уже открыли. Это статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК", — цитирует Жуковича агентство УНН. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

    По его словам, полиция опрашивает всех, кто устанавливал, заказывал и согласовывал этот баннер. Подозрения пока никому не вручались.

    "Руководитель отдела культуры предоставила информацию, что она согласовала совсем другой баннер. Эти разногласия мы будем выяснять… Но думаем, что все-таки это была какая-то провокация", — заявил он.

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