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    Забастовка шахтеров в Кривом Роге: терпение на пределе

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    Третьи сутки в Кривом Роге более сотни шахтеров без воды и еды остаются под землей, требуя повышения зарплат. Их жены и дети в знак протеста заблокировали ж/д пути. Пока переговоры с руководством предприятий ни к чему не привели.
    Каска
    RIA News Виталий Аньков

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Терпение лопнуло

    Более сотни горняков шахт "Юбилейная" и "Фрунзе" (ПАО "Евраз Сухая балка") бастуют в Кривом Роге, находясь под землей на глубине 1343 метров.

    Шахте Родина в Кривом Роге
    0564.ua
    Шахтеры Кривого Рога требуют повышения зарплаты до $1000 - Павлов

    В четверг, 11 мая, в их поддержку жены и дети перекрыли железнодорожные пути. "На шахтах в Кривом Роге жены вместе с детьми протестующих горняков и другими родственниками и близкими перекрыли подъездные пути к предприятиям и шахтам и остановили этим отгрузки продукции", — сообщал глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

    Основное требование горняков — повышение зарплат до уровня 2012 года (около 1000 долларов). "На сегодняшний день средняя заработная плата проходчика на ЕВРАЗ варьируется в приделах 400 долларов, а это самая тяжелая работа. Мы находимся на глубине более километра под землей и за свой труд вынуждены жить от зарплаты к зарплате", — пожаловался 1kr.ua работник шахты "Юбилейная".

    Кроме повышения зарплаты, среди требований — повысить помощь на оздоровление, а также вернуть выплаты по выслуге лет.

    "Еще одно требование, это выплачивать помощь на оздоровление в размере средней зарплаты, в настоящее время она составляет 1000 гривен. Также шахтеры требуют вернуть выплаты по выслуге лет поверхностным структурам, сейчас получают только работники с подземным стажем. И также проводить индексацию зарплаты с учетом инфляции", — сообщила спецкор Голоса Столицы в Кривом Роге Мария Гажур.

    В четверг вечером стало известно, что шахтеры одной из двух шахт ПАО "Евраз Сухая балка" спустя двое суток вышли на поверхность для переговоров с администрацией предприятия. Однако 142 горняка шахты "Фрунзе" до сих пор остаются под землей, передают местные СМИ.

    Блокирование подъездных железнодорожных путей к предприятию шахтерами продолжается.

    "Даже если люди вышли из шахты на поверхность, это не значит, что шахта работает. Блокировка железнодорожных путей продолжается, соответственно, не отгружается продукция. Люди настроены решительно", — отметил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко.

    По словам Волынца, руководство ПАО "Евраз Сухая Балка" пыталось вынудить шахтеров прекратить протест, заблокировав им поставки воды, еды и медикаментов. Теперь "к требованиями протестующих добавился пункт об отставке заместителя гендиректора Батареева Науменко, который говорил не спускать пищу, воду, медикаменты к горнякам, "захотят есть и пить — сами выйдут".

    Митинг шахтеров у Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Горняки Кривого Рога ведут переговоры с начальством на дне шахты - спецкор

    Напомним, протесты в Кривом Роге начались еще 4 мая, когда шахтеры "Криворожского железорудного комбината" отказались подниматься на поверхность. После суток протеста администрация и протестующие договорились о начале переговоров и создали совместную рабочую группу.

    Чего добились

    В пресс-службе предприятия "Евраз Сухая Балка" сообщили, что "руководство ведет конструктивный диалог с шахтерами на их рабочих местах". Состояние здоровья работников под постоянным контролем медиков, заверили в пресс-службе.

    Руководство КЖРК согласилось поднять зарплаты в 2 этапа, вчера руководство ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" также пообещало изменить систему оплаты труда.

    Сообщается, что шахтерам пообещали до 19 мая пересмотреть зарплаты: обещают на 20% поднять тем, кто работает под землей, на 15% их помощникам, и на 10% тем, кто работает на поверхности.

    Однако шахтеры согласны лишь на 20% и дальнейшее поэтапное повышение не менее чем на 30% к августу.

    "Администрация вчера только около 20:00 спустилась с небес к протестующим и предложили поднятия заработной платы только на 12% с 1 мая. Горняки соглашаются на не менее 20% с 1 мая и дальнейшее поэтапное повышение заработной платы на 30% к августу. Горняки сейчас продолжают находиться на глубине 1343 м. Там они могут присесть или лечь только на сырую пол шахтной выработки. Они призывают своих жен вместе с детьми приходить на территорию предприятия и поддерживать их с поверхности шахт", — рассказал Волынец.

    "Это смешно, когда тонна руды продается за 83 доллара, когда все взаиморасчеты предприятия эквивалентны мировым ценам, в долларах, а наша заработная плата остается неизменной", — заявил 1kr.ua один из шахтеров.

    По материалам из открытых источников интернет

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