Гривна успокоится, но на время, и девальвация продолжится – Товстенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Для стабилизации курса национальной валюты Нацбанк 16 января провел аукцион. Из предлагаемых участникам рынка 50 миллионов долларов регулятор продал 38 миллионов по курсу 27,72 гривен за доллар.

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Интервенция оказалась удачной. Гривна до конца дня даже подросла на пять копеек. А еще утром наличный доллар в некоторых обменниках уже приближался к отметке 30 гривен, а евро превысил 31 гривну.

Удастся ли остановить падение гривны надолго и какого уровня может достичь девальвация нацвалюты, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

НБУ вийшов на міжбанк з пропозицією 50 мільйонів доларів, але навіть 40 мільйонів не продав. Які з цього можна зробити висновки?

— Цей день є вихідним днем в США, тому торги по долару проходять в дещо спеціальному режимі, більш ясною картина стане завтра-післязавтра, тобто після цього дня, коли в США, в Україні будуть збігатися робочі дні. Тому в такі дні дійсно можуть бути деякі перекоси, про це говорили посадові особи НБУ, особливо в кінці грудня, коли католицьке Різдво, були різдвяні свята в Америці. І так само, коли в Україні були свята, а США працювали. Щодо питання аукціону можна сказати так, що якоїсь супер-паніки на ринку дійсно немає, НБУ таким чином, продаючи валюту, трошки збиває температуру. Як бачимо, сьогодні, 16 січня, гривня навіть трошки укріпилася. Торги по долару завершилися близько позначки 27,5 гривень за долар. По суті можна сказати, що аукціон був дійсно вдалим, НБУ вдалося трошки збити температуру.

Якщо завтра буде вирішальний день, які ваші прогнози на нього?

— Все, що може бути, це деякі коливання гривні, я думаю, десь в рамках 10-30 копійок. Однак ми говоримо з вами про міжбанк, він більше стосується компаній-імпортерів і експортерів. Слухачам більше цікавий той курс гривні, який вони бачать в обмінниках, тобто на готівковому ринку, або як його називають, на чорному ринку валюти. Тобто не тільки в банківських обмінниках. І там просто є так званий спред, тобто різниця, і там курс дещо живе своїм життям. Тобто зараз він близько 28,5 гривень за долар.

Тобто ці два ринки живуть своїм життям, і навіть якщо завтра якимсь чином трошки зміниться курс на міжбанку, то не факт, що це матиме якийсь особливий вплив на готівковий ринок валюти. Говорячи про готівковий ринок валюти, можна стверджувати, що пік, скоріше за все, був пройдений минулого тижня. Тобто коли курс гривні сягав 28,9-29 гривень за долар. Сьогодні ми бачимо, що він підкотився. Моя думка, що ось ці святкові причини кінця грудня, початку січня вплинули на те, що гривня значно впала. Я маю надію, що вже не буде таких виносів курсу, які ми спостерігали ще тиждень тому.

Ці аукціони з продажу валюти взагалі мають сенс? Вони якось впливають на ситуацію загалом в країні?

— В будь-якому випадку — так, тому що НБУ постійно виходить не тільки з продажем валюти, але і з купівлею валюти. І через те, що у нас ринок дещо зарегульований, не може бути інакше, тому що саме через ці перекоси зі святами в США і Україні у нас виручка експортерів або купівля імпортерами відбуваються нерівномірно, тому НБУ вимушений постійно виходити або з продажем валюти або з купівлею надлишку. Якби у нас ринок був не зарегульований, лібералізований, чого від НБУ вже багато хто чекає на ринку, тоді менше буде потреби в такому. А зараз я бачу, що просто є необхідним, щоб НБУ постійно виходив з продажем. Крім того не треба забувати той факт, що є сезонні коливання, і НБУ, продаючи таким чином валюту, згладжує такі піки. Тому можна ставити питання деякі до процедури, яким чином це робиться, по яких цінах ці аукціони проходять в НБУ, але сам факт, що ці аукціони є позитивом, це 100%.

У нас гривня традиційно втрачає позиції на початку кожного року. Ця тенденція збережеться?

— Що найбільш цікаво, і це дуже дивно, що з року в рік дійсно одні й ті самі фактори впливають на знецінення гривні на початку року, а саме бюджетні процеси кінця року. Як приклад, в кінці 2016 року, тобто за грудень, з бюджету було витрачено приблизно 160 мільярдів гривень — при тому, що в середині по місяцю за рік витрачалося близько 70. Тобто бачимо, що набагато більше, ніж кожен попередній місяць року. Для чого це робиться урядом — важко зрозуміти. Але на кінець року бюджет чомусь намагається витратити все те, що він не витратив до цього. По-друге, виплачують навіщось дві пенсії — за грудень і за січень одразу. До того ж, на це все налягає відшкодування ПДВ експортерів. Таким чином, уряд просто збільшує набагато кількість гривні, яка знаходиться в системі, і через це відбувається штучний дефіцит долару. Якщо робити це більш виважено і трошки розбити просто по року, в календарному плані, то такого б значного тиску не було. І до цього всього ще додався фактор ПриватБанку, який також не можна забувати. Тому, злагоджуючи цю бюджетну політику, я думаю, можна було б трошки зробити більш плавний перетік в новий рік без таких стрибків гривні. Це ми говоримо про коротку перспективу: січень-лютий, що у нас з року в рік той курс, який відкочується потім назад.

Я думаю, в цьому році ситуація повториться. Десь близько до лютого-березня, скоріше за все, курс відкотиться. А тим паче, якщо Україна і МВФ домовляться про новий транш, це буде таким бенчмарком, і після цього, я думаю, курс, можливо, мінус одну гривню зробить. Говорячи про більш довгу перспективу, на жаль, основна проблема України — це негативне сальдо поточного рахунку. Тобто Україна набагато більше імпортує, аніж експортує, і це вже проблеми не НБУ, це вже проблеми більш стратегічного характеру. Тобто ми можемо говорити про якісь коливання на початку року, чи якісь сезонні коливання, чи якісь свята в США чи Україні, але, не зважаючи на ці локальні коливання, курс гривні завжди буде девальвувати, поки ми не навчимося виробляти товари з великою доданою вартістю і експортувати їх, тобто покращувати свій експорт, або залучати в Україну інвестиції. На жаль, сьогодні, через політичні проблеми, інвестиції в Україну не йдуть. Тому гривня, можливо, відкотиться в перспективі одного-двох місяців, і курс стабілізується, тобто покращиться. Але в довгій перспективі нічого гарного не буде, якщо дійсно не робити реформи.

Ранее эксперт финансового рынка Игорь Львов в эфире "ГС" прокомментировал, как национализация "ПриватБанка" повлияла на курс гривны, и к каким последствиям эта ситуация приведет в 2017 году.