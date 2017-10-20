Ошибки в деле Шеремета стали следствием реформы полиции - МВД

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Одной из главных причин отсутствия прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета является проведение реформы полиции, заявил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко, сообщает "Украинская правда".

По словам спикера МВД, в 2016 году происходила реорганизация и переаттестация, что фактически демотивировало сотрудников Национальной полиции. По этой причине, по словам Шевченко, были допущены ошибки, которые следствие исправляет сейчас.

На тот момент Нацполицией руководила Хатия Деконаидзе, которая проводила реформу, включавшую переаттестацию сотрудников. На вопрос о том, почему до сих пор не были обнародованы фотороботы подозреваемых в причастности к убийству журналиста, Шевченко заявил, что полиция хочет найти убийц, и именно поэтому не публикует фотороботы.

Читайте также: Резонансные ДТП в Украине: мажоры, простые смертные и самосуд над ними

По его словам, есть круг подозреваемых, и следователям нужно время, чтобы их отработать.

Шевченко также подчеркнул, что можно составить портреты по видео, но под такие фотороботы попадет большее количество людей, которые могут и не быть подозреваемыми.

Напомним, суд по просьбе Национальной полиции засекретил судебные решения по делу убийства Павла Шеремета. Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Читайте также: Дело Шеремета: "Хотите в ЕС? Найдите убийц!"

Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.