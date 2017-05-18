Деканоидзе о деле Шеремета: я была ответственна, но я - не следователь

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что не знала о тех фактах, которые на днях сообщили журналисты в фильме-расследовании об убийстве Павла Шеремета.

Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

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"Но все расследования, и это записано в УПК — за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ и Нацполиции", — отметила Деканоидзе в эфире телеканала ZIK.

В то же время она удивилась расследованию убийства известного журналиста, сравнив его с раскрытием резонансных дел в Грузии. "Конечно, у нас в Грузии не было нераскрытых терактов — раскрывалось все, были привлечены люди", — отметила экс-глава Нацполиции.

Деканоидзе также заявила, что она как руководитель Нацполиции была ответственна за дело. "Но я — не следователь, в конце концов не могла сама пересмотреть все терабайты видео", — отметила она.

По ее мнению, раскрытие убийство Шеремета – это дело чести для Украины.

"Первое интервью, которое я дала в Украине — это интервью "Украинской правде", а именно Павлу Шеремету и Севгиль Мусаевой. Я его очень хорошо знала и надеюсь, что когда-нибудь убийц найдут", — подчеркнула Деканоидзе.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.