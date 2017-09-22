Дело Шеремета. Убийство под грифом "секретно"

Sergei SUPINSKY / AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Со дня убийства известного журналиста Павла Шеремета прошло уже больше года. Дело получило широкий резонанс. Президент Петр Порошенко обещал, что расследование будет быстрым, а правоохранители говорили, что это "дело чести". За любую информацию, которая будет способствовать следствию, полиция даже обещала выплатить 200 тысяч гривен.

Впрочем, до сих пор конкретных результатов расследования нет, а главный вопрос — о виновниках преступления — без ответа.

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Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" констатировала — убийство Шеремета в Украине не раскрыли.

Засекретили все

Вдобавок ко всему, накануне стало известно, что Нацполиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу Шеремета.

Как говорится в ответе Госсудебной администрации на запрос "Украинских новостей", это делается якобы из благих намерений, а именно — из соображений безопасности.

В то же время, что стало причиной такого решения Нацполиции, не уточняется.

В свою очередь издание "Украинская правда" решила обратиться по этому поводу в Госсудебную администрацию, но ответа не получила.

Сейчас в Едином реестре судебных решений изъято из открытого доступа более 200 решений по делу Шеремета. В частности, речь идет о решениях по предоставлению полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.

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Что нарасследовали

С самого начала украинские власти заявляли о своей приверженности расследованию убийства Шеремета, но до сих пор расследование так и не доведено до конца. Никто так и не был привлечен к ответственности за убийство. Кроме того, украинские власти так и не предъявили убедительных доказательств в поддержку своей главной линии расследования — участии России.

Как говорят эксперты, расследованию дела мешает его излишняя заполитизованность. В период напряженности между двумя странами "повесить" убийство столь известной личности, как Шеремет, на Россию было бы выгодно Украине с политической точки зрения.

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На данный момент по делу Шеремета допрошено более 3000 человек, но официально следствие еще никому не объявило подозрение.

По данным МВД, среди опрошенных более 300 человек — очевидцы взрыва, соседи, жители района. Еще 420 лиц, которые проживают по маршруту следования подозреваемых во время проведения разведки и закладки взрывчатки. В районе и прилегающих к месту ЧП улицах изъяты записи видеокамер.

Однако 15 июня 2017 года глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что пока не может назвать имя человека, который совершил убийство Шеремета.

В Нацполиции говорили, что есть видео подозреваемых, которые меняли внешность и следили за домом Шеремета, а также смотрели, где есть видеокамеры, а где их нет. Также есть видеозапись закладки взрывчатки женщиной под дно автомобиля.

Кроме этого, следствие располагает видео подозрительной особы, которая в парике и очках зашла за забор разрушенного здания, недалеко от эпицентра взрыва автомобиля, а после этого удалилась. Именно ее подозревают в том, что она привела механизм взрывчатки в действие — у нее была удобная позиция. При этом, спустя год, кто эти люди, не установлено, никто в розыск не объявлен. Фотороботы полиция не собирается публиковать — не время.

24 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко, отчитываясь в Раде, и вовсе признал, что в деле по убийству Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей. По словам главы МВД Арсена Авакова, из-за ошибки теперь приходится заново проверять все факты.

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"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла… но наличие такой небрежности в одном случае из почти 2 тыс., заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", — говорил Аваков.

Однако глава СБУ Василий Грицак заверял, что сотрудники СБУ изымали диски только по одному адресу в рамках расследования убийства Шеремета и передали их Нацполиции, ошибки в следствии, о которых ранее сказал генпрокурор, спецслужбы не касаются.

По материалам из открытых источников интернет