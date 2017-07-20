Найем: есть ощущение, что многие ждут, когда о деле Шеремета забудут

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. По прошествии года со дня убийства журналиста Павла Шеремета не только не установлены заказчики и исполнители преступления,но и нет уверенности, чьих это дело рук — внешних сил или внутренних, заявил народный депутат ("Блок Петра Порошенко"), журналист Мустафа Найем.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

"Следствие до сих пор не назвало главную версию убийства. Мы не знаем ничего ни об исполнителях, ни о заказчиках, ни о соучастниках. Через год у нас нет даже твердой уверенности, чьих это дело рук — внешних сил или внутренних. Но самое удручающее то, что спустя год мы вынуждены констатировать жестокий факт: у нас нет уверенности, что убийство Павла Шереметы все еще является приоритетом для главы государства, для Национальной полиции, Генпрокуратуры и Службы безопасности", — написал Найем на своей странице в Facebook.

По его мнению, "есть стойкое ощущение, что многие ждут, когда об этом деле просто забудут". "Забудут слова президента, обещавшего взять дело под личный контроль; забудут как СБУ сливало видео; не станут вспоминать обещания Генпрокурора и уверения Нацполиции, что раскрытие убийства станет "делом чести". Не стало. Наивно, но хочется верить, что пока не стало", — добавил нардеп.

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Найем также призвал прийти на место гибели Шеремета — угол улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Как сообщалось, в четверг в Киеве пройдет акция памяти к годовщине убийства Павла Шеремета.