Павел Шеремет. Справка

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В четверг, 20 июля исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Известный украинский, российский и белорусский журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Заказчики и непосредственные исполнители убийства до сих пор не найдены.

Ниже приводится биографическая информация.

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске.

Учился на историческом факультете Белорусского государственного университета, однако после трех курсов ушел из высшего учебного заведения и поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского экономического университета.

В журналистику пришел из банковского дела. Так, до 1992 года работал в отделе валютных операций одного из банков, а позднее стал консультантом экономических программ Белорусского телевидения. После этого начал вести еженедельную аналитическую программу "Проспект".

В 1996 году стал главным редактором "Белорусской деловой газеты" и заведующим белорусским бюро Общественного российского телевидения (сокр. ОРТ, нынешний — "Первый канал") и собственным корреспондентом ОРТ по Белоруссии.

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Выступал против политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. В 1997 году в ходе съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе был арестован сотрудниками силовых структур Белоруссии по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Шеремет. Прощание с журналистом

Также Шеремет работал специальным корреспондентом программ "Новости" и "Время" дирекции информационных программ ОРТ, а в январе 1999 года занял пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы "Время".

В 2000 году журналист покинул новостные программы, однако продолжил работать на документальных фильмах и спецпроектах. С "Первого канала" ушел в 2008 году.

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В 2009 году был редактором отдела политики и общества в журнале "Огонек".

В 2012 году начал вести блог в интернет-газете "Украинская правда". В этом же году в структуре УП была создана "Историческая правда", автором которой был Шеремет.

Позднее журналист стал исполнительным директором УП.

В 2015 году запустил авторский проект "Диалоги" на телеканале 24. С сентября 2015 года по апрель 2016 года вел передачу на радио "Вести".

Украинское фото На месте гибели Павла Шеремета

В 1998 году получил премию Международного комитета защиты журналистов за вклад в развитие свободы слова, был номинантом премии ТЭФИ как "лучший репортер" 1999 года и финалистом ТЭФИ в 2001 году в номинации "журналистское расследование" за фильм "Дикая охота", в 2003 году — в номинации "публицистическая программа" за документальный фильм "Раб и его женщины". В 2002 году стал лауреатом премии ОБСЕ за демократию и за защиту прав человека в области журналистики.

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В Киеве журналист проживал последние пять лет.

У Шеремета остались двое детей — сын и дочь.