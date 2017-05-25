Юрист: Генпрокуратура халатно отнеслась к расследованию убийства Шеремета

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор добавил, что руководство Нацполиции также признало эту ошибку, и сейчас пытается наверстать потерянное время.

Это заявление генпрокурора в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист Евгений Лосовский.

С момента убийства Павла Шеремета прошел почти год. За это время было много пресс-конференций, появился фильм-расследование убийства, а теперь вот такой комментарий генпрокурора. О чем это свидетельствует?

— Если коллеги-адвокаты и юристы могли бы посмотреть, образно говоря, данные материалы дела, то скажу вам, первое: ошибок такого порядка и характера быть не может априори.

В настолько резонансном деле, как убийство, преднамеренное соответственно. Поэтому, первое: на самом деле, не изъять что-либо при такой серьезной следственной группе, при таких опытных сотрудниках и соответственно руководителях следственной группы и при процессуальном руководителе ГПУ, практически невозможно. Это ответ на то, каким образом что-либо забыли сделать.

Можно ли в данном случае исправить временной интервал? Невозможно. В данном случае, в настолько серьезных, резонансных делах, как убийство, терроризм и ряд других особо тяжких преступлений, потеря времени никогда полностью не восстанавливается.

То есть документы, опрос свидетелей необходимы, которые могли потом покинуть территорию Украины, некоторые из них могли физически, по старости, например, уже не присутствовать на свете, поэтому восстановить данные события практически невозможно. Также как необходимо и транзакции, телефонные коннекты и ряд других экспертиз, которые должны были быть проведены по факту.

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Таким образом, криминалистика, судебное следствие говорят о следующем: как я сказал, при таких резонансных преступлениях максимум для определения доказательной базы, проведения экспертиз, это крайне короткие сроки — день, два, три, максимум. В связи с некоторыми географическими и другими техническими невозможностями достичь необходимой базы доказательной возможной, может быть, неделя-две. Это ответ на то, в данном случае, что могло пропасть или не пропало.

Следующее. Однозначно, процессуальный руководитель, то есть прокурор, а также следственная группа, руководствуется определенным планом следственных действий. Поэтому, если в плане следственных действий присутствует проведение тех или иных мероприятий, оперативно-технических, а также проведение экспертизы, они не могут нарушаться по ряду причин.

Граждане, которые работают в Нацполиции, прокуратуре… это не обычный рабочий день. Поэтому они руководствуются сугубо служебными обязанностями для быстрого, точного, невзирая на время, выполнения. Поэтому все, что сказано и будет сказано с точки зрения потери необходимой доказательной базы, может говорить только о двух вещах.

Мы сейчас априори абстрагируемся от обвинения тех или иных лиц, дабы не обидеть никого незаслуженно, но это халатность, ее иначе не назовешь.

То, что эта пленка не попала в руки следователей — служебная халатность или это умышленно сделано?

— Правильно, таким образом, сейчас ГПУ, дабы установить истину, однозначно должна определить факты, которые свидетельствуют о ненадлежащем служебном соответствии кого-либо из представителей группы или ее руководителя, или о халатности.

Я ни в коем случае не говорю о преступных намерениях в данном случае по потере необходимой доказательной базы. Это уже третий момент, и самый страшный. Потому что если даже в таком резонансном преступлении у нас теряются документы, тогда вопрос: что мы можем говорить о проведении следственных действий в отношении лиц, которые сегодня в нашей стране коррупционеры, задержанные по тем или иным статьям УК? Это именно об этом моменте.

Но я скажу вам, что, например, доказать как таковую халатность или какое-либо действие, весьма сложно, потому что работала группа, как таковой коллегиальный орган. Поэтому все будет зависеть от воли, от настойчивости ГПУ, по установлению необходимых действий, которые могут показывать на те или иные нарушения или уголовные… преступную халатность членов следственной группы или кого-то из руководителей в ГПУ. И это, поверьте мне, однозначно не вопрос 3-4 месяцев.

Это, я считаю, исходя из своего опыта, ну там, двух-трех недель, для того, чтобы принципиально понимать, кто допустил нарушение, которые могут в последующем повлиять на раскрытие данного преступления.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что украинские следователи в расследовании убийства журналиста обратились за международно-правовой помощью в 14 иностранных государств. Зачем?

— На самом деле, у нас есть большое количество качественных и профессиональных следователей. Единственное, что я могу предположить, то, что было бы необходимо для нашей группы следственной — это наличие экспертов. С точки зрения взрывотехники, которые могли определить тип взрывчатки, определить метод закладки, определить действия, которые были направлены на водителя, на пассажира, определить профессионализм закладки, определить время срабатывания, каким средством техническим это совершалось. Вот это да. Это мы могли пригласить, потому что наука идет вперед.

Так для этого ФБРовцев к нам приглашали.

— Да, но в данном случае понятно, что есть тайна следствия, и мы не сможем с вами и не должны видеть материалы уголовного дела, но дело в том, что экспертизу необходимо правильно интерпретировать и, скажем так, экстраполировать в эти следственные действия.

Поэтому… я не знаю точно, кто проводил, но предполагаем, что ФБР, наличие экспертизы должно в данном случае уже отображаться работой группы следственной. А вот как она применила данные сведения и могла ли применить на высоком профессиональном уровне, не пожелания, а рекомендации ФБР, это уже вопрос к гражданам, которые работали в данной группе.

И тут еще со временем мы коснемся вопроса, были ли данные рекомендации учтены, были ли применены результаты экспертизы для поиска возможных преступников, которые сделали эту закладку и соответственно их профессиональный уровень определялся для дальнейшего поиска. А вот как это было — это и есть уже вопрос исполнения должностных обязанностей сотрудниками.

Ранее политический аналитик Тарас Чорновил в эфире "ГС" прокомментировал отчет Юрия Луценко в Раде, и заявил, что генпрокурор выбрал правильный путь в борьбе с коррупционерами, но для задержания министров и депутатов ему нужно дать больше времени.