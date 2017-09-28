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    Общество

    Муженко заявил о героизме персонала горевшего в Калиновке склада

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (72)

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    Начальник Генштаба ВСУ заявил, что "большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на базе, было спасено благодаря действиям персонала базы во главе с их командиром".
    Виктор Муженко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Личный состав военного арсенала близ пгт Калиновка в Винницкой области проявил мужество и героизм, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на созванном президентом военном кабинете.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия". 

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    "Большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на базе, было спасено благодаря действиям персонала базы во главе с их командиром — полковником Батюком. Они грамотно организовали процесс. Мужество и героизм этих людей позволили задержать распространение огня (по всей территории — Ред.)", — цитирует Муженко пресс-служба главы государства.

    Начальник Генштаба ВСУ отметил также, что пожар на складе боеприпасов локализован, "остались лишь отдельные очаги задымления".

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    Ранее нардеп от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко выступил с предложением отправить в отставку начальника ГШ Виктора Муженко. Депутат считает, что пожар на складах под Винницей стал возможен благодаря "халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства". 

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