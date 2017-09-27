Фотоитоги 27 сентября: пожар на складе боеприпасов под Винницей, бунт атошников

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба вооруженных сил Виктора Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов в Винницкой области.

Около 28 тысяч человек были эвакуированы в Винницкой области. 8000 из которых — с помощью транспорта, предоставленного местными властями.

Полиция также организовала работу 46 блокпостов — для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а также движение воздушного транспорта — в радиусе 50 км от центра с. Калиновка.

Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

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В Житомире представители организаций по вопросам бойцов АТО перекрыли в среду трассу на Киев. На акции присутствовали участники АТО из Бердичева, Любара, Коростышева и Житомира. Утром 27 сентября АТОшникы устроили под стенами Житомирской облгосадминистрации пикет с требованием отменить постановление 413 о выделении земли и выразить недоверие президенту, Кабмину и Верховной Раде Украины.