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27.09.201718:46
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    Фотоленты

    Фотоитоги 27 сентября: пожар на складе боеприпасов под Винницей, бунт атошников

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (59)

    (обновлено: )48950
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Люди, эвакуированные из Калиновки.
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев
    Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак и министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан во время встречи в Киеве.
    На фоне продолжения в Каталонии акций в поддержку проведения референдума о независимости региона, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии и заблокировали боле ста сайтов с целью не допустить проведение плебисцита о независимости 1 октября.
    Учения НАТО в Боснии и Герцеговине.
    Последствия урагана Мария в Пуэрто-Рико.
    В Полтаве облили краской памятник Ватутину
    Медали на Играх непокоренных
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке.
    REUTERS Yurii Basiuk
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке.
    REUTERS Gleb Garanich
    Люди, эвакуированные из Калиновки.
    Люди, эвакуированные из Калиновки.
    REUTERS Gleb Garanich
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев.
    Житомир.info
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев.
    Житомир.info
    Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак и министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан во время встречи в Киеве.
    Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак и министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан во время встречи в Киеве.
    УНИАН
    На фоне продолжения в Каталонии акций в поддержку проведения референдума о независимости региона, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии и заблокировали боле ста сайтов с целью не допустить проведение плебисцита о независимости 1 октября.
    На фоне продолжения в Каталонии акций в поддержку проведения референдума о независимости региона, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии и заблокировали боле ста сайтов с целью не допустить проведение плебисцита о независимости 1 октября.
    REUTERS Stringer
    Учения НАТО в Боснии и Герцеговине.
    Учения НАТО в Боснии и Герцеговине.
    REUTERS Dado Ruvic
    Последствия урагана Мария в Пуэрто-Рико.
    Последствия урагана "Мария" в Пуэрто-Рико.
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    В Полтаве облили краской памятник Ватутину
    В Полтаве облили краской памятник Ватутину.
    "Полтавщина"
    Медали на Играх непокоренных
    Украина завоевала пять медалей на "Играх непокоренных" в Канаде.
    Invictus Games Toronto 2017 в facebook

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    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке.

    Советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба вооруженных сил Виктора Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов в Винницкой области.

    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    "И никакое НАТО не поможет". Причины катастрофы под Винницей

    Около 28 тысяч человек были эвакуированы в Винницкой области.  8000 из которых — с помощью транспорта, предоставленного местными властями.

    Полиция также организовала работу 46 блокпостов — для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а также движение воздушного транспорта — в радиусе 50 км от центра с. Калиновка.

    Накануне вечером на складах сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

    Читайте также: Кругом одни враги. Украина поссорилась со всем миром

    В Житомире представители организаций по вопросам бойцов АТО перекрыли в среду трассу на Киев. На акции присутствовали участники АТО из Бердичева, Любара, Коростышева и Житомира. Утром 27 сентября АТОшникы устроили под стенами Житомирской облгосадминистрации пикет с требованием отменить постановление 413 о выделении земли и выразить недоверие президенту, Кабмину и Верховной Раде Украины.

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