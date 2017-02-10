По всей линии разграничения в Донбассе есть угроза наступления - Минобороны

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. По всей линии разграничения в зоне военной операции в Донбассе существует угроза наступления ополченцев, сообщил специальный представитель Минобороны Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

"Хочу также отметить, что какая-либо угроза наступления она существует не только в Авдеевке, она может фиксироваться на линии столкновения по всей зоне проведения антитеррористической операции. Наша задача — это усилить нашу оборону", — сказал Мотузяник в пятницу на брифинге.

По его словам, ситуация в Авдеевке остается непростой, но она полностью контролируется ВСУ и местными властями.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.