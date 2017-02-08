В СБУ и штабе АТО проверяют информацию о гибели "Гиви"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что спецслужба проверяет информацию о гибели командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви".

"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев", — заявил он в эфире "112 Украина".

При этом он допустил, что люди, которые были связаны "Новороссией", "зачищаются службами".

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин также официально не подтвердил смерть Толстых. "Официального подтверждения этому пока нет, но по анализу ситуации, похоже, что, к сожалению, он погиб", - сообщил он.

Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным источника РИА Новости, взрыв прогремел в кабинете "Гиви".

В министерстве обороны добавили, что в связи с гибелью командира батальона в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерства внутренних дел и военной комендатуры.

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В октябре 2016 года командир одного из подразделений ополчения ДНР Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.