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    Общество

    Режим тишины в Донбассе фактически выполняется - ДНР

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (700)

    (обновлено: )179
    Утром в пятницу в пресс-центре штаба АТО сообщили о 61 обстреле своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. Обстрелы велись по Луганскому, Авдеевке, Широкино и другим населенным пунктам.
    Ополченец. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. На территории Донецкой области фактически выполняется режим прекращения огня, заявил РИА Новости в пятницу представитель Минобороны ДНР.

    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
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    Донбасс: торговая блокада или возврат территорий?

    "По информации на данный момент, режим прекращения огня, о котором мы говорили вчера вечером, фактически выполняется", — сообщил собеседник агентства.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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