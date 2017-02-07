Минобороны запретило журналистам находиться на передовой в Авдеевке

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Доступ представителей СМИ на передовые позиции ВСУ в Авдеевке временно ограничен, сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк.

"В Авдеевке на передовой довольно сложная ситуация. Представителей прессы мы пока туда пустить не можем. Но нашему оператору удалось сегодня туда попасть. Есть видео доказательства применения со стороны российско-оккупационных войск вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", — написала Гаврилюк на своей странице в Facebook, пообещав передать ссылку на видео.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.