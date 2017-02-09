Местный житель ранен при обстреле Авдеевки

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Местный житель в четверг получил ранения в результате обстрела со стороны ополченцев в Авдеевке в Донбассе, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области Украины.

"Боевики нанесли очередной удар по старой части города около 14.40. Пострадали улицы Соборная и Тургенева. Осколочное ранение получил мужчина 1967 года, на месте работает полиция", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, разрушены два дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.