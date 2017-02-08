Порошенко: ситуация в Авдеевке - провокация РФ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Недавние события вокруг Авдеевки — провокация Российской Федерации, которая намеревалась переложить на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня, заявил президент Петр Порошенко во время вручения государственных наград военным ВСУ и сотрудникам ГСЧС, отличившимся во время защиты Авдеевки.

"Но весь мир увидел, чем являются украинские Вооруженные силы – украинская армия, которую мы с вами создали за последние два с половиной года", – сказал Порошенко.

president.gov.ua Петр Порошенко наградил военных ВСУ - воинов 72-й механизированной бригады и сотрудников ГСЧС

Президент отметил, что "российские террористические войска после артиллерийской подготовки перешли в наступление с целью захвата района "Промзона" в Авдеевке" и назвал действия "российско-террористических войск очередной провокацией, целью которой была попытка переложить ответственность и обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня".

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.