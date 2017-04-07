Фотоитоги 7 апреля: теракт в Стокгольме, "Торнадо" в суде и удар США по Сирии

Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. Полиция Швеции сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

Читайте также — Взрыв в метро Питера: количество погибших выросло, версии теракта

Оболонский райсуд Киева в пятницу начал зачитывать приговор 12 бывшим бойцам расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо". В суде не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышали слов судей.

Подсудимые угрожали и оскорбляли прокурора и судей. Прокурор в ходе дебатов попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Смотрите также: Оглашение приговора "торнадовцам": без звука, но с селфи

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии , с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Смотрите также: Ракетный удар США по авиабазе в Сирии: последствия