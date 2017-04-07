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    Фотоленты

    Фотоитоги 7 апреля: теракт в Стокгольме, "Торнадо" в суде и удар США по Сирии

    (обновлено: )55
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия наводнения в Австралии
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Цветение сакуры в Японии
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте предполагаемых соучастников теракта в метро Санкт-Петербурга
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    twitter.com/AdityaRajKaul
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия наводнения в Австралии
    REUTERS AAP/Dan Peled
    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсовета
    УНИАН
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Jorge Silva
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте предполагаемых соучастников теракта в метро Санкт-Петербурга
    Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу. 

    Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. Полиция Швеции сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Per Haljestam
    Теракт в Стокгольме: грузовик врезался в толпу людей в центре города

    Читайте также — Взрыв в метро Питера: количество погибших выросло, версии теракта

    Оболонский райсуд Киева в пятницу начал зачитывать приговор 12 бывшим бойцам расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо". В суде не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышали слов судей.

    Подсудимые угрожали и оскорбляли прокурора и судей. Прокурор в ходе дебатов попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

    В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

    Смотрите также: Оглашение приговора "торнадовцам": без звука, но с селфи

    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Украинское фото
    Теракт в Петербурге: люди несут цветы к посольству РФ в Киеве
    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

    Смотрите также: Ракетный удар США по авиабазе в Сирии: последствия

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