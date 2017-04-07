Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма - СМИ

Соцсети

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Три человека погибли в Стокгольме после того, как грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сообщает Радио Швеции со ссылкой на свидетеля происшествия.

— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

​По его словам, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости.

Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов, сообщает Радио Швеции.

— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

​Напомним, Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, были ранены десятки человек из 10 стран.