наверх
07.04.201717:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Теракт в Стокгольме: грузовик врезался в толпу людей в центре города

    Тема:

    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (60)

    44
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Magnus Strom
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    TT News Agency/Anders Wiklund
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    twitter.com/RudawEnglish
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    twitter.com/AdityaRajKaul
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    TT News Agency/Andreas Schyman/
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    twitter.com/RTUKnews
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency/Andreas Schyman
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Соцсети
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    twitter.com/TEN_GOP
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    TT News Agency/Noella Johansson
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency/Jessica Gow
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Ilze Filks
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS TT News Agency/Noella Johansson
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    TT News Agency/Jessica Gow
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Per Haljestam
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    twitter.com/axelmojave
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Jonathan NACKSTRAND / AFP
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Jonathan NACKSTRAND / AFP

    Рекомендуем

    Последствия наводнения в АвстралииНаводнения в Австралии. Растет количество жертв и пострадавших17:04 07.04.2017
    В Полтаве митингующие под стенами мэрии требуют созвать внеочередную сессию горсоветаВ Полтаве митингующие добились остановки строительства "Газетной арки"15:04 07.04.2017
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в СирииРакетный удар США по авиабазе в Сирии: последствия14:31 07.04.2017
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения ТорнадоОглашение приговора "торнадовцам": без звука, но с селфи13:59 07.04.2017
    Зарядка с Ульяной СупрунВсемирный день здоровья: зарядка с Ульяной Супрун12:42 07.04.2017
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазеАвиаудары США по сирийскому аэродрому12:16 07.04.2017
    Цветение сакуры в ЯпонииЦветение сакуры в Японии11:34 07.04.2017
    Приговор "Торнадо". Полиция взяла здание суда в оцепление10:23 07.04.2017
    Похороны жертв теракта в Санкт-ПетербургеПохороны жертв теракта в метро Петербурга и акции солидарности05:14 07.04.2017
    Все фотоленты

    Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. "Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.

    Ранее полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.

    Читайте также: После Питера: гибридная опасность и общая защита

    Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.

    Ссылки по теме:
    Теги: