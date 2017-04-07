Полиция Стокгольма приказала эвакуировать центральный вокзал

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Полиция Швеции распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма после инцидента с наездом грузовика на людей, передает агентство Reuters.

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В свою очередь издание Local сообщает, что движение поездов к и с центрального вокзала приостановлено по требованию полиции.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По информации полиции, по меньшей мере три человека погибли, еще восемь пострадали.