Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом

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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.
"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.
TT News Agency/Jessica Gow
Наезд грузовика на людей в Стокгольме
Полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.
Метро Стокгольма закрыто после наезда грузовика на людей в центре города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.