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    Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (60)

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    Полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется. Метро Стокгольма закрыто после наезда грузовика на людей.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    twitter.com/AdityaRajKaul

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.

    "Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.

    TT News Agency/Jessica Gow
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме

    Полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.

    Метро Стокгольма закрыто после наезда грузовика на людей в центре города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

    Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

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