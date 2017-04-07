Полиция задержала подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Полиция задержала водителя грузовика, подозреваемого в совершении наезда на толпу людей в центре Стокгольма, сообщил журналистам глава правительства Швеции Стефан Левен.

"Подозреваемый преступник задержан", — сказал он.

Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу, сообщает издание Local.

"Это один из наших грузовиков для доставки. Во время доставки в ресторан Калиенте (Caliente) кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — приводит издание слова представителя компании.

Полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется. Метро Стокгольма закрыто после наезда грузовика на людей в центре города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.