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    Полиция задержала подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (60)

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    Подозреваемый в совершении наезда на толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма задержан, сообщил журналистам глава правительства Швеции Стефан Левен.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Magnus Strom

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Полиция задержала водителя грузовика, подозреваемого в совершении наезда на толпу людей в центре Стокгольма, сообщил журналистам глава правительства Швеции Стефан Левен.

    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Per Haljestam
    Теракт в Стокгольме: грузовик врезался в толпу людей в центре города

    "Подозреваемый преступник задержан", — сказал он.

    Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу, сообщает издание Local.

    "Это один из наших грузовиков для доставки. Во время доставки в ресторан Калиенте (Caliente) кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — приводит издание слова представителя компании.

    Полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется. Метро Стокгольма закрыто после наезда грузовика на людей в центре города, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

    Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

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