Мы такие же, как вы, почти. Интервью с вампиром

РИА Новости Украина

Вампиры существуют – в Италии их по крайней мере 2 тысячи. Они живут среди обычных людей и пьют кровь. Точно так же, как в древних преданиях. У них существует даже Ассоциация — Итальянская Лига Вампиров (la Lega italiana real vampires), объединяющая 2 тысячи кровопийц из всех регионов Италии со столицей в городке Мелдола (Meldola), в провинции Романья (Romagna). Однако последователей Дракулы может быть намного больше, просто многие из них предпочитают оставаться в тени.

Кроме интереса к dark и neo gothic и симпатий к хоррору, которым заполнен сайт Ассоциации, основой определенных склонностей является физиология, а самым явным симптомом такой склонности может быть температура тела ниже нормальной, из чего вытекает склонность вести активную жизнь в ночные часы, а также практика пить кровь, чтобы обрести жизненную энергию. Правда, это практикует меньшая часть этих людей, около 200 на 2 тысячи. Кровь предоставляют в их распоряжение добровольцы, так как любое ее нелегальное распространение запрещено в стране.

В Мелдоле в начале 2017 года прошли съемки фильм и ТВ-сериалов о вампирах по сценариям Давиде Сантандреа (Davide Santandrea), президента итальянской Лиги вампиров (Lega italiana vampire). Картина называется "Дневник вампира".

Sputnik Italia поговорил с Давиде Сантандреа, президентом "Лиги вампиров":

Итальянская Лига Вампиров – официальная организация, которую я основал в 2013 году. Она объединяет настоящих вампиров, таких как я, и борется за права этих людей. Кроме того, мы занимаемся медицинскими темами, основываясь на американских исследованиях вампиров. Там этот феномен изучают уже 30 лет. В Италии Ассоциация насчитывает 2 тысячи человек. Мы не похожи на вампиров, которых показывают в кино и по телевизору. Это не мода. Мы не ожившие мертвецы. Мы не бессмертны и не спим в гробах, не боимся чеснока и святой воды. Мы люди, но с медицинской точки зрения мы отличаемся от других людей.

Sputnik Italia Давиде Сантандреа

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Температура тела у настоящих вампиров намного ниже по сравнению с обычными людьми. Температура нашего тела не 36,6 градусов, она колеблется от 34 до 34,5 градусов. Мы чувствительны к солнечному свету, но солнце не может нас убить, как показывают в кино. Однако солнечный свет может вызвать у нас проблемы с кожей. Обычно мы пользуемся кремом от загара с максимальной степенью защиты. И, разумеется, мы должны носить очки с защитой от УФ-лучей.

Еще одна особенность, характерная для вампиров – это более быстрое заживление костной ткани после переломов. Например, однажды я сломал 4 ребра. Врачи сказали, что все срастется через два месяца, но десять дней спустя я был уже полностью здоров. Кроме того, у нас "перевернут" суточный цикл. В ночное время мы гиперактивны, в то время как днем хотим спать.

Кроме того, некоторые настоящие вампиры обладают экстрасенсорными способностями. Я имею в виду психометрию – способность видеть и читать прошлое, прикасаясь к предметам и людям. Благодаря этой способности некоторые вампиры сотрудничают с полицией. Также у нас более развиты все пять чувств. Все эти особенности уже задокументированы американскими врачами.

С медицинской точки зрения, настоящим вампирам нужна совсем не кровь, а прана – жизненная энергия. Из-за наших особенностей и способностей мы потребляем гораздо больше праны, чем обычный человек. Мы нуждаемся в ней, чтобы оставаться здоровыми, и поэтому мы стараемся восстановить недостающую энергию. Пить кровь – это средство извлечения энергии из тела. Точно так же ее можно извлекать из разума и психики. Это самый простой способ, поскольку жизненная энергия циркулирует в крови. Чтобы получить энергию, достаточно сделать маленький порез и высосать из него немного крови.

Когда вампир научился всем методам извлечения праны, он перестает пить кровь. Ведь на это смотрят как на что-то аморальное, особенно в Италии. Подавляющее большинство настоящих вампиров кровь не пьют.

В нашей ассоциации очень жесткие правила на этот счет, ведь через кровь можно подхватить болезни. Прежде всего, доноры не могут быть несовершеннолетними, и вступать в ассоциацию несовершеннолетние тоже не могут. Кровь сдается на безвозмездной основе. Перед сдачей донор должен предъявить свежие результаты анализов крови, чтобы гарантировать, что он здоров.

Сейчас мы снимаем в Мендоле телесериал и фильм про вампиров, где я играю вампира Хоруса (Horus), то есть себя. В наших фильмах вампиров показывают не такими, какими обычно их показывают в кино. У нас вампиры такие, какие они есть в действительности. Это будет первый телесериал о повседневной жизни настоящих вампиров, которая далека от кладбищ, укусов в шею и других кинематографических фантазий. Настоящие вампиры – это не монстры, какими их показывали до сих пор. Это обычные люди, которые в том числе сотрудничают с правоохранительными органами".