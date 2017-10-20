"Экологический Армагеддон". Ученые заявили об исчезновении насекомых в ФРГ

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. За 30 лет в Германии произошло колоссальное сокращение популяции насекомых. Об этом свидетельствует новое исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Plos One.

Нидерландский ученый Каспар Халльман с коллегами из ФРГ и Великобритании исследовал развитие фауны насекомых в разных частях Германии с 1989 по 2016 годы, пишет газета Welt.

Как пишет Zeit, результат исследования "вызывает тревогу" — за 27 лет популяция насекомых сократилась почти на 80%.

"Насекомые составляют примерно треть всех живых существ на планете. Как выясняется, мы делаем обширные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находимся на пути к экологическому Армагеддону", — приводит газета слова соавтора исследования Дейва Гоулсона.

Базой для исследования стали изыскания десятков энтомологов-любителей, которые на протяжении почти 30 лет собирали образцы насекомых, поясняет Guardian. Они использовали строго стандартизированный способ ловли летающих насекомых при помощи так называемой палаточной ловушки.

После отлова измерялся вес пойманных насекомых, таким образом выяснилось, что среднегодовые показатели снизились на 76%, а в летний период, когда число представителей этого класса достигает своего пика, сокращение составило 82%. Причины этого явления пока неизвестны, пишут СМИ, однако наиболее вероятно, что подобное снижение числа насекомых вызвано использованием пестицидов и сокращением площади диких земель.

Напомним, ранее климатологи предупредили о самой суровой зиме на планете за последние 100 лет.