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    Ученые не определили природу огненного шара над Санкт-Петербургом

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    Пользователи социальных сетей активно обсуждают светящийся шар в небе над Санкт-Петербургом, похожий на метеорит.
    Канал на Youtube пользователя Михаил Шитиков

    Природа и орбита болида, сгоревшего в атмосфере над Петербургом, не определена, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

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    Пользователи соцсетей активно обсуждают светящийся шар в небе над Петербургом, похожий на метеорит, публикуют многочисленные фото и видео увиденного.

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    "Любое тело, сгоревшее в атмосфере и оставившее яркий свет, именуется болидом. Этот термин применяется и в науке, и в быту. Конкретная природа объекта и его орбита не определены, так как на кадрах нет описания точного места его появления, и часто даже упоминаемое время падения объекта — неточное", — сказал ученый, добавив, что, скорее всего, болид полностью сгорел в земной атмосфере.

    Очевидцы сообщают, что видели яркую вспышку в небе в разных районах города. 

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