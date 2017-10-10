Всемирный день психического здоровья. Справка

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Всемирный день психического здоровья отмечается во вторник.

Ниже приводится справочная информация.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблемах психического здоровья.

Впервые он прошел в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health).

Первоочередной целью Всемирного дня психического здоровья является уменьшение распространения психических расстройств.

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в развитие общества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и жизни общества.

По данным ВОЗ каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них (52%) – это лица с пограничными психическими расстройствами.

Самое распространенное психическое заболевание – это депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время ей страдают более 300 миллионов человек.

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Не менее важной проблемой являются суициды, которые в ряде случаев связаны с депрессией.

По данным ВОЗ, более 800 тысяч человек ежегодно погибают в результате самоубийства, которое является второй по значимости причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет. Есть данные о том, что на каждого взрослого человека, погибшего в результате самоубийства, приходится более 20 человек, совершивших суицидальные попытки. Психические расстройства и употребление алкоголя причастны ко многим самоубийствам в мире.

По оценкам ВОЗ, примерно у 20% детей и подростков в мире имеются психические расстройства или проблемы, примерно половина из которых начинается в возрасте до 14 лет. Психоневрологические расстройства входят в число ведущих причин инвалидности среди молодых людей в мире.

Психические расстройства – важные факторы риска развития других болезней, а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм. Они повышают риск приобретения таких заболеваний, как ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и других.

В 2017 году тема Всемирного дня психического здоровья – "Психическое здоровье на рабочем месте" (Mental health in the workplace). Среди актуальных проблем, связанных с охраной психического здоровья на рабочем месте, выделяются: стресс на работе, профессиональное выгорание, взаимосвязь работы и личной жизни и другие.

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В некоторых развитых странах психические расстройства являются главной причиной потери трудоспособности и прогулов, приводят к пропуску сотрудниками большого числа рабочих дней.