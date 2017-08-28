Киев во власти смертельной болезни, похожей на грипп - медик

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Киеве зарегистрирован летальный случай от лептоспироза. Это первый такой случай за текущий год. Всего же, как говорят в Министерстве здравоохранения, в Киеве с начала года были зарегистрированы восемь случаев заболевания лептоспирозом.

Относительно летального случая сообщается, что погиб человек. Он занимался самолечением и обратился к медикам только на седьмой день. Его доставили в реанимацию, но было поздно.

Подробнее о том, как не заразиться этой болезнью, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Что является источником инфекции?

— Лептоспироз — острое инфекционное заболевание. Основной источник заражения — это грызуны и домашние животные. Но в основном большая часть всегда выделяется с мочой грызунов. Загрязняется вода и часто люди заражаются в водоемах. Меньше люди заражаются при употреблении загрязненных продуктов. Заболевание протекает очень тяжело. Начинается оно примерно как грипп. Высокая температура, ломота в теле, возможны проявления насморка, боль в горле, затем резко нарастают такие симптомы, как почечная и печеночная недостаточность. Это проявляется отсутствием, снижением количества мочи. Иногда вплоть до полного ее отсутствия. Также проявляется нарастанием желтухи, появлением кровоподтеков по телу, будто синяков. И один из первых, в принципе, таких серьезных симптомов —это выраженная боль в икроножных мышцах. К этим мышцам практически невозможно прикоснуться. Многие пациенты, перенесшие лептоспироз, жалуются, что на первых этапах, наравне с высокой температурой и общими симптомами заболевания, вплоть до невозможности пройтись. Больные сразу прикованы к постели.

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Заразиться лептоспирозом можно только, если глотнуть речную воду?

— Нет, совершенно неправильно. Дело в том, что лептоспира — это такой микроб, который проникает через кожу и через слизистые в организм человека. Дальше она уже распространяется по организму и делает свои, скажем так, плохие дела. Или на коже у нас всегда есть какие-то микротравмы, микропорезы. Этого достаточно, чтобы лептоспира попала в организм. Можно даже воду не глотать. Но когда мы плаваем, все равно какая-то часть воды попадает на слизистую наших губ и носа. Этого достаточно, чтобы заразиться.

Санэпидемстанция должна дать распоряжение относительно того, что купаться запрещается?

— Совершенно верно. Должны быть взяты пробы из общественных водоемов на предмет наличия в них лептоспир. Летом особенно это очень актуально. Во многих водоемах нет такого — смена воды, нет хорошего течения. Это озера, например, какие-то пруды городские, где купаются люди. Там особенно хорошо лептоспира размножается. И при высокой температуре это оптимальные условия для ее развития.

Какие продукты потенциально опасны?

— В основном это продукты сельского хозяйства. Это молоко, мясо, яйца. Реже, это больше характерно для сальмонеллеза, но все-таки. То есть продукты, которые могут быть загрязнены выделениями домашних животных.

Передается ли лептоспироз при контакте двух людей?

— Нет, лептоспироз — это жесткий зооноз. То есть человек заражается исключительно при контакте с продуктами жизнедеятельности животных. Человек человеку лептоспироз передать не может.

Какой инкубационный период лептоспироза?

— От нескольких часов до четырех-семи суток.

То есть если наблюдается повышенная температура, головная боль, тошнота, появление синяков, болевые ощущения, нужно срочно звонить в скорую?

— Желательно. Конечно, когда характерная сезонность для этого заболевания, при появлении каких-то симптомов, не надо думать, что это кишечный грипп или еще что-то. Обязательно обратитесь за помощью к врачу, который есть рядом. Это может быть даже участковый терапевт или неотложная помощь. Не оставляйте симптомы на самотек. У нас есть шанс, как у инфекционистов, спасти человека, заболевшего лептоспирозом, при своевременном обращении. Если это обращение на на десятые сутки заболевания, к сожалению, зачастую прогноз пессимистический.

Были ли похожие случаи и какими должны быть меры инфекционного санконтроля?

— Лептоспироз вообще не новость не только для Киева, но и для мира. Для Киева характерно летом вспышка заболеваемости лептоспирозом. К сожалению, да, бывают и летальные случаи. Этого тоже, к сожалению, не избежать. Все это связано с поздним обращением пациентов в стационары. В первую очередь это контроль животноводческий на местах, это ветеринарный контроль, в городах — это контроль за водоемами. Большая часть заражения в городах и, к сожалению, гибели пациентов была связана с тем, что накануне пациент купался в каких-то из городских водоемов. Меньше было случаев заражения от потребления продуктов животноводства.

Водоем - это озера или даже реки?

— Дело в том, что есть речка, а есть залив речки. Вроде бы рядом река с хорошим течением, но на заливе течение меньше. Есть какие-то заводы, запруды. И вроде как был на реке, но, в то же время, отдыхал в тихом месте. Поэтому контроль должен быть тотальный всех водоемов в городе, то есть акватория в городе должна быть на санитарном контроле, в том числе, и река с хорошим течением.

Рыба может быть носителем или же подвернута лептоспироза?

— Рыба нет. Внутри само мясо рыбы не может, а вот снаружи когда достают рыбу из воды и как раз может повредится целостность кожных покровов на ладони, на ногах. Как никогда рыбаки одни из первых в группе риска по заражению лептоспирозом, к сожалению.

Есть ли лекарства?

— Вакцинальной профилактики и специфического лептоспироза как такового не существует. Это антибактериальная терапия. Терапия, направленная на поддержание функций печени, почек. Назовем ее симптоматическая. Антибиотиками наша страна обеспечена, поэтому каких-то проблем как с ботулизмом при лептоспирозе не возникает. Антибиотики практически есть всегда, как в доступе в лечебных учреждениях, так и в аптечной сети. То есть пациенты вплоть до того, что и сами могут это приобрести по просьбе врачей, если вдруг лечебное учреждение не снабжено в достаточном количестве антибиотиками. Это не проблема найти эти лекарства.

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Напомним, инфекционист Евгения Менжулина в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что сыворотку от ботулизма, которая придет как гуманитарная помощь, врачи будут вводить больным только по приказу руководства.